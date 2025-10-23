الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

غرفة شركات السياحة: استمرار حجز برامج الحج حتى نهاية أكتوبر الجاري

مناسك الحج
مناسك الحج

أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن شركات السياحة تواصل تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1447 هـ/ 2026 م، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة لـ الحج السياحي التي اعتمدها وزير السياحة والآثار مؤخرًا.

وأوضحت الغرفة أن آخر موعد لتلقي الطلبات مستمر حتى يوم 30 أكتوبر الجاري، وطالبت المواطنين الراغبين في أداء الفريضة هذا العام بضرورة الإسراع في التقديم عبر شركات السياحة المعتمدة، حتى يتمكنوا من استكمال الإجراءات في المواعيد المحددة دون تأخير.

وأشارت الغرفة إلى أن برامج الحج التي تنفذها شركات السياحة تتميز بعدة مزايا تجعلها محط اهتمام المواطنين، لما هو معروف عن الحج السياحي من تنظيم دقيق وجودة في الخدمات وتنوع في المستويات بما يتناسب مع مختلف الشرائح الاجتماعية، فضلًا عن الشفافية الكاملة في الأسعار والإجراءات، وحرص الشركات على توفير رحلة حج آمنة وميسرة بالتنسيق الكامل مع وزارة السياحة والآثار والجهات السعودية المختصة.

اعتماد ضوابط الحج السياحي

وشددت الغرفة على أن جميع الشركات المصرح لها بتنظيم الحج السياحي تلتزم بالضوابط الرسمية المعتمدة لضمان راحة وسلامة الحجاج المصريين، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات منذ لحظة التقديم وحتى العودة إلى أرض الوطن، مؤكدة أن اختيار الحجاج سيتم إلكترونيًا لضمان تكافؤ الفرص والشفافية الكاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة شركات السياحة فريضة الحج الحج الحج السياحى برامج الحج السياحي برامج الحج

مواد متعلقة

هل يمكن تقسيط قيمة رحلة الحج بالجمعيات الأهلية؟ (فيديو)

فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 2026 غدا الأربعاء.. إجراء القرعة الإلكترونية على بوابة الحج الموحدة.. الشروط المطلوبة للتقديم.. والفئات الممنوعة

الأكثر قراءة

قبل أيام من افتتاحه، توفيق عكاشة يوجه رسالة مهمة للحكومة بشأن المتحف المصري الكبير

ملك بلجيكا يشيد بجهود السيسي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

مصرع سيدة ونجلتها وإصابة زوجها في حريق ورشة إصلاح سيارات بالعجوزة

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات مهمة اليوم

أول رد فعل من منتخب مصر على أزمة محمد صلاح مع ليفربول

تثبيت اتفاق شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة يتصدر اجتماع السيسي ورئيسة البرلمان الأوروبي (صور)

سر العلاقة بين السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر العلاقة بين السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي

هل العمرة في شهر جمادى الأولى لها فضل خاص؟

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

المزيد
الجريدة الرسمية