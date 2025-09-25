النائب حسام المندوه ينظم قافلة طبية مجانية جديدة في بولاق الدكرور استفاد منها 2500 مواطن بالكشف والعلاج المجاني (صور)

نظم النائب الدكتور حسام المندوه الحسيني اليوم، قافلة طبية مجانية جديدة ببولاق الدكرور وذلك بمركز مناسبات الشوربجي تحت رعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وحزب مستقبل وطن وبالتعاون مع المركز القومي للبحوث، وذلك استكمالا لسلسلة القوافل الطبية المجانية لخدمة الأهالي في جميع مناطق بولاق الدكرور.

شهدت القافلة حضورا غفيرا من أهالي بولاق الدكرور، حيث بدأت في التاسعة صباحا واستمرت حتى الخامسة مساء بسبب الإقبال الكبير واستفاد منها ما يقرب من 2500 مواطن تم الكشف عليهم وتوزيع الأدوية عليهم بالمجان وتم توفير ما يقرب من 30 ألف علبة دواء.

وحرص على المشاركة مع النائب حسام المندوه وأهالي بولاق الدكرور في هذه القافلة كبير العائلة الدكتور المندوه الحسيني شيخ شيوخ نواب محافظة الجيزة وكيل لجنة التعليم الأسبق بمجلس الشعب أمين صندوق نادي الزمالك الأسبق وعضو لجنة التعليم بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن ورئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة والنائب عمر زايد عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور والأستاذ إبراهيم شنودة عضو أمانة الجيزة لحزب مستقبل وطن والمستشار علي خالد خليفة، أمين حزب مستقبل وطن بأمانة قسم بولاق الدكرور وعدد كبير من قيادات حزب مستقبل وطن ببولاق الدكرور وكبار العائلات والقيادات الطبيعة.

وشملت القافلة تخصصات ( باطنه – باطنه وقلب - جلدية - مخ وأعصاب - فم وأسنان - سونار – نساء - رسم القلب - رمد - آلام العضلات ).

وحرص النائب حسام المندوه على التواجد بين الأهالي المترددين على القافلة من بداية اليوم حتى نهايته للمساعدة في تذليل أي صعوبات وعلى الفور قام بالموافقة بصرف العلاج المجاني لعدد من الأهالي الذين يملكون روشتات خارجية للتخفيف عنهم.

وحرص النائب حسام المندوه على تكريم الأطباء والصيادلة والمشرفين المشاركين في القافلة على مدار اليوم من المركز القومي للبحوث وقام بإهداء درع للأستاذة الدكتورة/ نبيلة عبد المقصود، رئيس لجنة التنمية المجتمعية ورئيس القوافل الطبية بالمركز القومي للبحوث لتكريمها في ظل تعاونها المستمر والذي لا يتوقف مع أهالي بولاق في الكثير من القوافل الطبية السابقة.

ومن جانبه، أكد النائب حسام المندوه أن هذه القافلة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، حيث إن الاهتمام بصحة المواطن ضمن أولويات حزب مستقبل وطن لخدمة المواطنين لتخفيف الأعباء عليهم في ظل الرغبة الحقيقة في توفير الرعاية الطبية لكل مواطن.

وقدم النائب حسام المندوه الشكر للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة وجميع قيادات حزب مستقبل وطن والمركز القومي للبحوث الأستاذة الدكتورة/ نبيلة عبد المقصود، رئيس لجنة التنمية المجتمعية ورئيس القوافل الطبية بالمركز القومي للبحوث على التعاون المثمر من أجل إخراج هذه القافلة بهذا الشكل المميز.

وشدد النائب على أن هذه القافلة تأتي في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن وهيئته البرلمانية، الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات التي تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات، فضلًا عن تعزيز ودعم المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، بما يضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة وخدمة أهالي بولاق الدكرور على الوجه الأمثل.

أشاد المترددون على القافلة بجودة الخدمات الطبية المقدمة وأشادوا بالتنظيم الجيد والاهتمام الكبير من النائب وفريق العمل. وأكدوا على أهمية مثل هذه المبادرات التي تساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية في المنطقة.

