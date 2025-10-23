الخميس 23 أكتوبر 2025
تعرف على القوائم النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب بالدقهلية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الدقهلية، عقب انتهاء فترة تلقي الطعون والفصل فيها، استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات خلال الأسابيع المقبلة.

وتضم الكشوف النهائية أسماء المرشحين الذين استوفوا الشروط القانونية والدستورية للترشح، سواء على النظام الفردي أو القوائم الحزبية، في الدوائر الانتخابية المختلفة على مستوى المحافظة.

ومن المقرر أن تُجرى الدعاية الانتخابية وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يتم التصويت للمصريين في الداخل والخارج في المواعيد المقررة رسميًا.

كما شددت الهيئة على ضرورة التزام جميع المرشحين بالضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، وعدم استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تثير الكراهية أو التمييز أثناء الدعاية.

وتشهد محافظة الدقهلية منافسة قوية بين عدد من المرشحين البارزين، في ظل استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية لتأمين سير العملية الانتخابية وتسهيل إجراءات التصويت للمواطنين

الجريدة الرسمية