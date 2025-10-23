الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أهلي جدة يفوز على النجمة 0/1 في الدوري السعودي

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

انتهت مباراة أهلي جدة ضد النجمة، بنتيجة 0/1 للأهلي، في اللقاء الذي جرى، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري السعودي.

سجل فراس البريكان هدف أهلي جدة في شباك فريق النجمة.

تشكيل أهلي جدة ضد النجمة

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: محمد بكر، ريان حامد، ميريح ديميرال، علي مجرشي.

خط الوسط: فرانك كيسيه، أتانجانا، إينزو ميلوت.

خط الهجوم: صالح أبو الشامات، فراس البريكان، رياض محرز.

وجلس على دكة بدلاء أهلي جدة في مباراته ضد النجمة: عبدالرحمن الصانبي، عبدالله عبده، محمد عبدالرحمن، زكريا هوساوي، عبدالإله الخيبري، عيد المولد، زياد الجهني، فهد الرشيدي، ماتيوس جونسالفيس، إيفان توني.

ترتيب أهلي جدة والنجمة في الدوري السعودي

ويحتل فريق الأهلي، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد النجمة بالمركز الأخير دون رصيد بعد مرور 5 جولات من المسابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أهلي جدة ضد النجمة أهلي جدة النجمة الدوري السعودي

مواد متعلقة

تشكيل أهلي جدة لمباراة النجمة في الدوري السعودي للمحترفين

التعاون يفوز على الفيحاء ويتقاسم صدارة الدوري السعودي مع النصر

الرياض يفوز على الخلود 0/1 في الدوري السعودي

صدمة كبيرة للهلال قبل موقعة اتحاد جدة في الدوري السعودي

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، روما يتأخر أمام فيكتوريا بلزن 0/2 في الشوط الأول

نوتنجهام فورست يتقدم على بورتو 1-0 في الشوط الأول

تؤدي إلى انخفاض الرؤية، تحذير من الشبورة المائية غدا على هذه الطرق

لحظة وصول يورتشيتش استديو يا مساء الأنوار حاملا كأس السوبر الأفريقي (فيديو)

كرتونة الأبيض تواصل الانخفاض، أسعار البيض اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025

تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن نسبة الهواتف المغلقة بسبب الضريبة

محمد صلاح يظهر مع مسئول في اتحاد جدة بعد أزمته الأخيرة مع ليفربول

بينهم نجل شقيقها، إحالة أوراق 4 متهمين بقتل مسنة منية النصر للمفتي

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك مساء اليوم

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الليرة السورية

ديوان عام الجيزة يعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحمار في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

موعد الأيام البيض من شهر جمادى الأولى

الإفتاء توضح حكم التصديق بالأرصاد الجوية المتوقعة للطقس

المزيد
الجريدة الرسمية