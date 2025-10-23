أهلي جدة يفوز على النجمة 0/1 في الدوري السعودي

انتهت مباراة أهلي جدة ضد النجمة، بنتيجة 0/1 للأهلي، في اللقاء الذي جرى، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري السعودي.

سجل فراس البريكان هدف أهلي جدة في شباك فريق النجمة.

تشكيل أهلي جدة ضد النجمة

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: محمد بكر، ريان حامد، ميريح ديميرال، علي مجرشي.

خط الوسط: فرانك كيسيه، أتانجانا، إينزو ميلوت.

خط الهجوم: صالح أبو الشامات، فراس البريكان، رياض محرز.

وجلس على دكة بدلاء أهلي جدة في مباراته ضد النجمة: عبدالرحمن الصانبي، عبدالله عبده، محمد عبدالرحمن، زكريا هوساوي، عبدالإله الخيبري، عيد المولد، زياد الجهني، فهد الرشيدي، ماتيوس جونسالفيس، إيفان توني.

ترتيب أهلي جدة والنجمة في الدوري السعودي

ويحتل فريق الأهلي، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد النجمة بالمركز الأخير دون رصيد بعد مرور 5 جولات من المسابقة.

