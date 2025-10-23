الخميس 23 أكتوبر 2025
جنوب إفريقيا: نرحب بإلزام محكمة العدل الدولية إسرائيل بالعمل كقوة احتلال إزاء الأراضي الفلسطينية

محكمة العدل الدولية،
محكمة العدل الدولية، فيتو

قالت جنوب إفريقيا مساء اليوم الخميس: نرحب بتأكيد محكمة العدل الدولية إلزام إسرائيل بالعمل كقوة احتلال إزاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها

 

وأعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، مساء أمس الأربعاء، أن إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

 

وأوضحت هيئة المحكمة، المكونة من 11 قاضيًا، أن دولة الاحتلال لم تثبت ادعاءاتها بأن قطاعًا كبيرًا من موظفي الأونروا "أعضاء" في حركة حماس.

 

وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا خلال الجلسة، إن المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب.

 

استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب

 

وأكد رئيس المحكمة إيواساوا أن إسرائيل ملزمة لكونها قوة احتلال، ضمان الحاجات الأساسية للسكان، بما في ذلك الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.

 

ومن جانبه، وصف مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة، داني دانون، الأربعاء، الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بأنه "مخز".

 

وقال دانون: "يحملون إسرائيل مسؤولية عدم تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة... عليهم أن يلوموا أنفسهم. أصبحت هذه الهيئات حاضنة للإرهابيين. خذوا على سبيل المثال الأونروا... وهي منظمة دعمت حماس لسنوات"، وذلك وفق تعبيره.

 

وحظي الرأي الاستشاري، الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر، باهتمام كبير نظرًا لتأثيراته المحتملة التي قد تتجاوز الصراع في غزة.

