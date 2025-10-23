الخميس 23 أكتوبر 2025
صحة ومرأة

خبيرة نفسية: نساء غزة يُواجهن اضطرابات ما بعد الصدمة بسبب الفقد والدمار المستمر

نساء غزة، فيتو
نساء غزة، فيتو

كشفت الدكتورة يسرا عمر، الخبيرة النفسية، عن التحديات العميقة التي تعانيها النساء في قطاع غزة نتيجة تكرار النزوح وفقدان الإحساس بالأمان، مشيدة في الوقت نفسه بقدرة المرأة الفلسطينية على المواجهة والصمود رغم القسوة والدمار.

وأوضحت، أن المرأة في غزة تعيش حالة فقد مستمر، ما جعلها عرضة لـ اضطرابات ما بعد الصدمة، مضيفة:"هي ست قوية، لكنها تضطر أن تكمل لتكون المقوم الأساسي والقائد الرئيسي لأسرتها في ظل فقدها لأبنائها وزوجها وعائلتها".

غياب الأمان النفسي والاجتماعي

وأكدت الخبيرة النفسية، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صدى صوت” الذي يقدمه إيهاب حليم بقناة “الشمس” أن الإحساس بالأمان مفقود تمامًا لدى النساء في غزة، وأن استعادة هذا الشعور لن يتحقق إلا بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، مشيرة إلى أن مرحلة التعافي النفسي ستستغرق وقتًا طويلًا نظرًا لحجم المآسي المتكررة التي تمر بها الأسر الفلسطينية.

دعم نفسي غير كافٍ أمام حجم الكارثة

وفيما يتعلق بالدعم النفسي، أوضحت "عمر" أن الجهود المحلية والدولية الحالية مؤقتة وغير كافية، مؤكدة أن حجم الكارثة يفوق قدرات المؤسسات والمنظمات العاملة في هذا المجال.

وشددت على ضرورة إعداد خطة دعم نفسي شاملة تتضمن الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية، لأن الضرر النفسي في غزة – كما قالت – متشابك مع الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة.

