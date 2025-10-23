الخميس 23 أكتوبر 2025
خارج الحدود

للمرة الأولى منذ 500 عام، تشارلز الثالث أول ملك بريطاني يصلي علنًا مع بابا الفاتيكان

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث وبابا الفاتيكان

 في واقعة تاريخية أصبح ملك بريطانيا تشارلز الثالث أول ملك في المملكة المتحدة  منذ 500 عام يصلي علنًا مع بابا الفاتيكان.

الملك تشارلز يصلي في الفاتيكان 

وشكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن الملك تشارلز والملكة كاميلا سافرا إلى مدينة الفاتيكان للاحتفال بعام اليوبيل المقدس الذي يُقام كل ربع قرن.

وأكد الملك تشارلز والبابا في هذه الصلاة على وحدة الصف، وذلك بعدما  انفصل الملك هنري الثامن عن روما ونصب نفسه زعيمًا لكنيسة إنجلترا قبل 500 عام،  واليوم، يصلي الملك تشارلز، زعيم كنيسة إنجلترا، مع زعيم الكنيسة الكاثوليكية.

وهذه الزيارة كانت رغبةً لدى الملك تشارلز، حيث كان من المقرر أن يلتقي بالبابا فرانسيس في زيارة دولة في وقت سابق من هذا العام، لكن البابا فرانسيس كان مريضًا.

