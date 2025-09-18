لمس ظهر تشارلز مرتين ومشى أمامه، ترامب يخترق البروتوكول البريطاني ويهين الملك (فيديو)

ترامب يخترق بروتوكول بريطانيا، أثار اختراق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبروتوكول البريطاني جدلًا واسعًا وغضبًا بين البريطانيين، وخاصة أن ترامب لمس ظهر الملك تشارلز مرتين، الأمر الذي يُعد خرقًا للبروتوكول في بريطانيا، وأدى إلى غضب البريطانيين.

ترامب يلمس كتف تشارلز ويسير إمامه

وأكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن لمس كتف الملك تشارلز يعتبر خرقا للبروتوكول الملكي في بريطانيا، حيث لا يُسمح بلمس الملك إلا إذا وافق، والاستثناء هو "المصافحة"، ولابد أن يكون الملك هو من يمد يده للمصافحة، ويعتبر البروتوكول البريطاني للرجال انحناءة خفيفة، وللنساء إيماءة بالرأس، أو انحناءة بسيطة

ترامب يخترق البرتوكول ويلمس كتف الملك تشارلز، فيتو

لم يتوقف اختراق ترامب للبرتكول البريطاني في لمس كتف الملك تشارلز فقط، لكنه أثناء استقبال الملك تشارلز لترامب، سار ترامب أمام الملك وليس بجواره، ما يُعد خرقًا واضحًا للبرتوكول الملكي في بريطانيا، وخاصة أن الملك تشارلز ظل يسير خلفه، أثناء تفقد حرس الشرف، وهو أكبر حرس شرف تم وضعه على الإطلاق في زيارة دولة.

وعلق الدكتور عبد الله الشايجي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، على خرق ترامب للبروتوكول في بريطانيا، فقال: "تستمر عجائب وغرائب ترامب خرق البروتوكول الرسمي في زيارته الرسمية الثانية للمملكة المتحدة واستعراض حرس الشرف في قصر ويندسور في إنجلترا، بسيره متقدما الملك تشارلز أثناء استعراض حرس الشرف!!! مخالفا البروتوكول الضيف يسير إلى جانب المضيف ولا يسبقه!! وأصبح مادة تندر وانتقادات في أمريكا وبريطانيا!!!".

ترامب يلمس كتف تشارلز في انتهاك صارخ للآداب الملكية

وعن اختراق ترامب للبروتوكول بلمس كتف الملك تشارلز، قال ألكسندر نازاروف، العضو السابق لمجلس الشيوخ الروسي: "خلال زيارته لقلعة وندسور، ربت ترامب على ظهر الملك تشارلز الثالث مرتين!، وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا للآداب الملكية".

- البريطانيين شادينها، هنا ترامب لمس كتف الملك تشارلز وزعلوا لأن هالموضوع يعتبر خرق للبروتوكول الملكي حيث لا يسمح لمس الملك إلا إذا هو وافق والاستثناء هو "المصافحة" ولازم بعد يكون الملك هو اللي مد يده لك



• البروتوكول للرجال انحناءة خفيفة وللنساء إيماءة بالرأس/انحناءة بسيطة pic.twitter.com/MfaLKKTxF8 — The President (@0President) September 17, 2025

وقال البلوجر تومي جاك: "خلال زيارة وندسور.. ربت ترامب على ظهر الملك تشارلز الثالث، وهو ما يعتبر مخالفة للبروتوكول الملكي الذي يمنع لمس الملك إلا إذا بدأ هو بذلك".

أما البلوجر عرفان عبد الواحد فعلق قائلًا: "اليوم وبعد أعوام على الزيارة الأولى عاد ترامب للمملكة المتحدة ليحسم الملفات إنها المرحلة الأخيرة، ترامب يسير أمام الملك تشارلز في انتهاك للبروتوكول الملكي، هل كانت صدفة أم أن كل شيء مخطط له".

بينما قال البلوجر مرتضى علي عبد الجليل: "للمرة الثانية الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخالف البروتوكول الملكي البريطاني. لماذا الرئيس دونالد ترامب اخترق البروتوكول الملكي البريطاني أثناء زيارته إلى بريطانيا وتقدم الملك تشارلز الثالث أثناء تفقد حرس الشرف، وسبق للرئيس ترامب أن اخترق البروتوكول الملكي البريطاني أثناء زيارته لبريطانيا عام 2018 عندما تقدم الملكة اليزابيت طبعًا ترامب فعل ذلك متعمد ولكن لماذا؟".

البروتوكول الملكي صارم ولمس كتف الملك خرق

ويؤكد المحللون السياسيون أن عادةً ما يكون البروتوكول الملكي البريطاني صارمًا فيما يخص التعامل مع أفراد العائلة المالكة، وخاصة الملك، القاعدة الأساسية هي عدم لمس الملك أو الملكة، إلا إذا بادر بالمصافحة. أي مبادرة جسدية أخرى مثل وضع اليد على الكتف أو الظهر تُعتبر تجاوزًا للبروتوكول.

الملك ترامب 😄 ⚡️‼️🚨



ترامب يمشي أمام الملك تشارلز، ويخالف البروتوكول الملكي بينما ظل الملك تشارلز خلفه pic.twitter.com/3crPPJNcrU — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) September 17, 2025

وأشاروا إلى أن وضع ترامب يده على ظهر الملك تشارلز من الناحية الرسمية قد يُعتبر خرقًا للبروتوكول الملكي، لكن سياسيًا غالبًا ما يتم التعامل مع هذه المواقف بمرونة، فلم يُظهر الملك أي انزعاج، كما حدث سابقًا مع مواقف مشابهة مثلما وضعت ميشيل أوباما يدها على ظهر الملكة إليزابيث عام 2009، وقد تم اعتبارها حركة ودية أكثر من كونها إساءة.

وأكد المراقبون السياسيون أن لمس الملك أو الملكة في بريطانيا، كما فعل ترامب بوضع يده على ظهر الملك تشارلز أو كتفه، يحمل معنى رمزيا كبيرا لأنه يرتبط بما يسمى بـ "قدسية المسافة الملكية"، والبروتوكول الملكي صُمم لإبراز فكرة أن الملك يمثل الدولة والتاج، وليس مجرد شخص عادي.

من الناحية الرمزية أي لمس غير متفق عليه قد يُفهم على أنه تقليل من هيبة الملك أو تجاوز لحدود الاحترام، ويوحي بأن الشخص "يعامل الملك كند أو صديق مقرب"، بينما القاعدة أن الملك فوق العلاقات الشخصية في المناسبات الرسمية.

ومن الناحية السياسية فإن قيام رئيس دولة أو شخصية سياسية بارزة بلمس كتف أو ظهر الملك، يمكن تفسيره على أنه إشارة إلى المساواة أو التفوق، ويُقرأ أحيانًا كتصرف أبوي أو مهيمن.

الصحف البريطانية تعتبر لمس كتف الملك كسرا للتقاليد

واعتبرت الصحافة البريطانية لمس ترامب لكتف أو ظهر الملك تشارلز "خرقًا للذوق العام"، حتى لو لم يُعلَّق عليه رسميًا، ومن الناحية العملية، فالعائلة المالكة البريطانية عادة تتسامح مع هذه التصرفات إن بدت عفوية أو ودية، لكن يتم تدوينها إعلاميًا باعتبارها "كسرًا للتقاليد".

ترامب يلمس كتف الملك تشارلز مرتين، فيتو

وأوضح المراقبون أن لمس الملك بهذا الشكل يعني "خرق بروتوكولي"، ويُنظر إليه كخروج عن الرسمية وإعطاء إيحاء بالندية أو التقليل من المهابة، لكنه لا يصل إلى أزمة دبلوماسية إلا إذا كان متعمّدًا أو متكررًا.

بعض المعلقين والمحللين الملكيين الإعلاميين البريطانيين وصفوا تصرف ترامب بأنه فُسّر من قبل جمهور واسع كـ "موقف غير مألوف" أو "خرق شائع للبروتوكول"، وكانت التقارير الإعلامية البريطانية مزيجًا من النقد اللاذع والسخرية أحيانًا، خاصة في وسائل الإعلام التي تركز على التفاصيل الملكية والبروتوكول.

وعبر بعض البريطانيين على استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصفين التصرف بأنه "لا يليق"، واعتبروه تجاوزًا لحدود الاحترام، ففي الثقافة البريطانية يوجد احترام كبير للتقاليد الملكية، لذلك مثل هذه التصرفات تلقى انتباهًا وربما انتقادًا.

