الخميس 23 أكتوبر 2025
حوادث

تحريات مكثفة لحل لغز سرقة مشغولات ذهبية من داخل منزل صاحب مصنع بأكتوبر

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات مكثفة لحل لغز سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل منزل صاحب مصنع بـ مدينة 6 أكتوبر.

 

سرقة منزل صاحب مصنع بأكتوبر

 

كان قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من صاحب مصنع يفيد باكتشافه سرقة 30 جرام مشغولات ذهبية و10 آلاف جنيه وجهاز لاب توب وموبيل من داخل منزله بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وأستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الجريمة.

 

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق,

