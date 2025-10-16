الاستماع لأقوال مصابي حادث تصادم سيارتين على الطريق الأوسطي بأكتوبر

انتقل فريق من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى المستشفى لسماع أقوال مصابي حادث تصادم ميكروباص بتريلا على الطريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر، الذي أسفر عن مصرع قائد السيارة وإصابة 2 آخرين، للوقوف على ملابسات الحادث.

حادث الطريق الأوسطي اليوم

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر، بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



وبالفحص تبين أن سيارة ميكروباص اصطدمت بسيارة تريلا من الخلف أعلى الطريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن مصرع قائد السيارة الميكروباص وإصابة 2 من الركاب، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

