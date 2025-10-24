الجمعة 24 أكتوبر 2025
رياضة

نادر العشري: الزمالك يحتاج إلى مدرب قوي الشخصية

الزمالك
الزمالك

أكد نادر العشري نجم غزل المحلة السابق، أن فريقه السابق يسير بخطى ثابتة بعد حالة الاستقرار الإداري والفني التي يعيشها النادي، مشيرًا إلى أن طريقة لعب علاء عبد العال تتناسب تمامًا مع إمكانيات اللاعبين، وهو ما جعل غزل المحلة يمتلك أحد أقوى خطوط الدفاع في الدوري بفضل العمل الجماعي.

وأضاف العشري في تصريحات تليفزيونية أن الأهلي يواجه صعوبة في تعويض علي معلول، مشيرًا إلى أن استقبال الفريق 12 هدفًا هذا الموسم يتحمله جميع اللاعبين وليس الدفاع فقط، كما وصف أداء محمد علي بن رمضان في المباريات الأخيرة بالمتواضع.

وأشاد نجم المحلة السابق بمنظومة سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أنها متكاملة بقيادة مدرب متمرس مثل علي ماهر، في حين أوضح أن المصري يحتاج إلى تدعيم مركز قلب الدفاع أكثر من التعاقد مع حارس مرمى جديد.

وتابع: الزمالك يملك عناصر قادرة على صناعة الفارق في الدوري، لكنه يحتاج إلى مدرب صاحب شخصية قوية وقادر على احتواء اللاعبين، معتبرًا أن فيريرا ليس الأنسب في هذه المرحلة.

واختتم تصريحاته بالإشادة بنادي بيراميدز، مؤكدًا أن الاستقرار الفني باستمرار المدير الفني يوريتش هو سر تفوق الفريق مؤخرًا بعد معاناته في فترات سابقة من كثرة تغييرات الأجهزة الفنية.

الجريدة الرسمية