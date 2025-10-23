افتتاح المرحلة الأولى لمشروع تطوير ميادين المنصورة لتحسين المشهد الحضري

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، عددًا من الميادين بمدينة المنصورة بنطاق حي غرب، كمرحلة أولى من مشروع متكامل لتحسين المشهد الحضري للمدينة.

افتتاح عدد من الميادين بمدينة المنصورة بعد تطويرها

جاء ذلك بحضور محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، والمهندس محمد الصي رئيس مجلس إدارة شركة الصي للتطوير العقاري، والمهندسين علاء البنداري ومحمد البنداري رئيسي مجلس إدارة شركة زوايا للتطوير العقاري، والمهندس صلاح البرولسي رئيس مجلس إدارة شركة البرولسي للتطوير العقاري، والأستاذة دينا البشبيشي ممثل شركة البرولسي، والمهندس أحمد عاطف المشرف علي تصميم الميادين.

التطوير يتضمن رفع كفاءة الميادين والمحاور الرئيسية

وأكد " المحافظ " علي أن تطوير ميادين المنصورة هو اللبنة الأولى لتطوير عواصم مدن المحافظة لتعود الدقهلية قلب الدلتا، مشيرًا إلي أن التطوير يتضمن رفع كفاءة الميادين والمحاور الرئيسية، وتوحيد الهوية البصرية من حيث الألوان والخامات والإضاءة والتشجير واللافتات، بما يعكس هوية الدقهلية ويعزّز جاذبيتها الاستثمارية والسياحية ويحسن جودة الحياة للمواطنين.

الطريق الصحيح لاستعادة رونق المنصورة

ووجه " مرزوق " الشكر والتقدير لشركاء النجاح من المجتمع المدني ورجال الأعمال، لإعادة عروس النيل إلى سابق عهدها مدينة العلم والمعرفة والإبداع والفن في الدلتا كلها، مؤكدًا أن شراكة الدولة والمجتمع المدني هي الطريق الصحيح لاستعادة رونق المنصورة.

دليل بصري موحد يحقق انسجامًا بصريًا

وثمن " المحافظ " إسهامات شركات البرولسي وزوايا والصي المجتمعية في أعمال التنسيق الحضري، من خلال تطوير عدد من الميادين المنصورة، والتي تقع في قلب مدينة المنصورة بمناطق حيوية لتحسين الصورة البصرية والجمالية لأبناء المدينة وروادها، وفق دليل بصري موحد، بما يحقق انسجامًا بصريًا ويبرز معالم المدينة.

قريبًا سيعود قصر ثقافة المنصورة إلى النور

وقال "مرزوق ": بسواعد أبنائها ستستعيد المنصورة مكانتها التاريخية والحضارية والثقافية والفنية التي تميزت بها عن سائر المحافظات، فهي محافظة متنوعة الثقافات والحضارات، مشيرًا إلي أنه قريبًا سيعود قصر ثقافة المنصورة إلى النور، ببرامج مسرحية وموسيقية وتشكيلية، بالإضافة إلي إقامة العديد من المسابقات لاختيار واكتشاف الموهوبين في شتي المجالات من خلال لجان وخبراء متخصصون.

ودعا "محافظ الدقهلية" كافة الشركاء من المجتمع ورجال الأعمال والمستثمرين من أبناء المحافظة، للمشاركة والمساهمة في إعادة تطوير وصناعة الهوية البصرية لمحافظة الدقهلية العريقة بتاريخها وشعبها الأصيل والمثقف

والجدير بالذكر أنه تم افتتاح ميدان حي الجامعة أمام بوابة القرية الأولمبية، والذي قام بتنفيذه شركة الصي للتطوير العقاري، وميدان الترعة مع تقاطع أدب وأحمد ماهر والذي قام بتنفيذه شركة زوايا للتطوير العقاري، وميدان الجلاء والذي قام بتنفيذه شركة البرولسي للتطوير العقاري.

وذلك في إطار خطة المحافظة لصناعة هويتها البصرية وتطوير وتجميل ميادينها، تطلق الدقهلية هويتها البصرية بالشراكة مع المجتمع المدني لتعود عروس النيل إلى الصدارة.

