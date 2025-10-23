السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار رقم 602 لسنة 2025 بأن يضم إلى عضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى كأعضاء من ذوى الخبرة وذلك للمدة الباقية للمجلس - كل من:

المهندس محمد زكى السويدى - بدلًا من الدكتورة مايا محمد عبد المنعم مرسى.

السيد محمود الشريف - بدلًا من فاطمة سيد أحمد.

