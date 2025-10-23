"غسيل ومكوى" يتصدر التريند، التعاون الثاني بين مي عمر وشيماء سيف يثير حماس الجمهور

تصدر مسلسل "غسيل ومكوى" للفنانة مي عمر قوائم الأكثر تداولا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك مع اقتراب موعد عرضه المرتقب في الموسم الرمضاني 2026.

مسلسل غسيل ومكوى

ويجمع المسلسل الجديد النجمتين مي عمر وشيماء سيف في تعاونهما الثاني بعد النجاح الذي حققه مسلسلهما السابق "إش إش" الذي ضم عدد كبير من النجوم على منهم: ماجد المصري، وخالد الصاوي، وانتصار، ودينا، وعصام السقا، وعلاء مرسي، وغيرهم، مما أثار حماس كبير لدى الجمهور فور الإعلان عن تفاصيل العمل الذي يحمل طابع اجتماعي كوميدي، وتزايدت التساؤلات حول قصة المسلسل وتشكيلة النجوم المشاركين فيه.

ومن المقرر عرض "غسيل ومكوى" ضمن سباق الدراما الرمضانية المقبل، وهو من تأليف الكاتب محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، وبالرغم من عدم الكشف عن أسماء جميع النجوم المشاركين، إلا أن من المتوقع أن يحمل العمل الكثير من المفاجآت.

واستطاع المؤلف محمد سيد بشير إنجاز شوط كبير في كتابة أولى حلقات المسلسل، الذي يتكون من 15 حلقة، في وقت قصير، بعدما تعاقد مع شركة "ميديا لايف" للمنتج محمد عبد الوهاب وطارق فهمي، واجتمع مع مي عمر في جلسات مكثفة استعدادًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.