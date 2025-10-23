النيابة تستعلم عن الصيانة الدورية لأسانسير شهد مصرع طفل داخله بالسلام

صرحت نيابة السلام بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات لقي مصرعه بعد ما علق بين الحائط والأسانسير داخل عقار في مدينة السلام.

وأمرت النيابة باستدعاء حارس العقار لسماع أقواله، كما استدعت أهل المجني عليه، وطالبت بالاستعلام عن صيانة الأسانسير الدورية وآخر مرة أجريت له عملية الصيانة والتزام القائمين علي العقار بشروط السلامة المهنية.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث في عقار سكني بنطاق دائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والإسعاف إلى مكان الحادث.

بالفحص تبين أن الطفل علق بين الحائط والأسانسير داخل عقار وتم استخراج الجثة ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة الطفل وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء محاولة استقلاله الأسانسير بمفرده، انزلقت قدمه في فتحة بين المصعد والحائط، ما أدى إلى تعلق جسده بين الباب والمصعد واصطدام رأسه بالحديد مما أسفر عن وفاته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

