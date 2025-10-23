الحبس عامين لفتاتين بتهمة استغلال ناد صحي في ممارسة الرذيلة بمدينة نصر

قضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة فتاتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب، متخذات من ناد صحي مكانا لممارسة نشاطهما الإجرامي، بالحبس عامين.



البداية كانت عندما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط سيدتين لإدارتهما ناديا صحيا بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة



عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادى وضبط المتهمتين وبمواجهتهما اعترفن بممارسة النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبسهما علي ذمة التحقيقات وإحالتهما إلي محكمة الجنح التي أصدرت ضدهما حكمها السابق.

