تجديد حبس شبكة تخصصت في ممارسة الأعمال المنافية للآداب تحت ستار المساج بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس شبكة تخصصت في ممارسة الأعمال المنافية للآداب تحت ستار عمل جلسات للمساج في القاهرة 15 يوما على ذمة التحقيق.  

وقالت المتهمات إنهن استوحين الفكرة من سيدة أوكرانية، حيث قمن بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلان عن نشاطهم في مجال المساج ووضعن أرقام هواتف وصورا لبعض الفتيات اللاتي يقمن بهذه الأعمال.

وأضافت المتهمات أنهن عند اتصال الزبون بهن يفصحن عن نشاطهن بشكل مباشر، مشيرين إلى أنهن حددن سعر 5 آلاف جنيه للجلسة الواحدة.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من ضبط إحدى السيدات لتسهيلها ممارسة الأعمال المنافية للآداب لعدد من السيدات باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية الخاصة بالمساج، والإعلان عن ممارسة تلك الأعمال مقابل مبالغ مالية للراغبين في ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط 10 سيدات أخريات بينهن سيدتان لهما معلومات جنائية؛ لممارستهن الأعمال المنافية للآداب، وبمواجهتهن اعترفن بممارسة نشاطهن الإجرامي كما ورد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المتهمات. 

