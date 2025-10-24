القديس زكريا بن قاربوس، أيقونة الاتضاع في برية شيهيت

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس زكريا الراهب بن قاربوس، أحد أعمدة البرية الذين أضاءوا ظلمة الصحراء بنور التوبة والاتضاع والجهاد الروحي.

قصة القديس زكريا

وُلد القديس زكريا في بيت تقي، كان أبوه قاريوس رجلًا متزوجًا، لكنه اشتاق إلى حياة الرهبنة، فصارح زوجته برغبته فوافقت، وترك لها ابنًا وابنة وسار إلى برية شيهيت حيث ترهّب على يد شيخ قديس، تاركًا العالم وما فيه. ومع اشتداد الغلاء في البلاد، قصدت زوجته البرية شاكية إليه ضيق العيش، فسلمته ابنه زكريا، فيما احتفظت بالابنة، فقبله الأب وقدّمه للشيوخ الذين تنبأوا بأنه سيكون راهبًا كاملًا.

نشأ زكريا في البرية في طاعة وصمت، وتقدّم في الفضيلة حتى صار محبوبًا من الجميع. غير أن جمال صورته وحُسن مظهره أثارا همسًا بين الرهبان، إذ قالوا: "كيف يكون صبي بهذه الهيئة بيننا في البرية؟" فلما علم زكريا بما قيل، مضى خفية إلى بحيرة النطرون، وخلع ثيابه، وغاص في مياهها حتى اسودّ جسده وصار كالمجذوم، ثم عاد إلى أبيه الذي لم يعرفه إلا بعد أن تفحص وجهه مليًا.

وعندما سأله عن السبب، قال زكريا: "آثرت أن أطفئ الجمال بالجهاد، وأدفن الكبرياء في الطين". وفي الأحد التالي، كشف الله للقديس إسيذورس قس الأسقيط ما فعله زكريا، فقال للرهبان: "إن زكريا الذي تقدم الأحد الماضي كان إنسانًا، أما الآن فقد صار ملاكًا".

قضى القديس زكريا عمره ناسكًا متعبّدًا، مملوءًا بالوداعة والاتضاع، حتى قال عنه أبوه الراهب قاريوس: "لقد جاهدت كثيرًا في البرية، لكنني لم أصل إلى مقام ابني زكريا".

دخل زكريا البرية وهو في السابعة من عمره، ولبث فيها خمسةً وأربعين عامًا من النسك والجهاد، حتى تنيّح بسلام عن عمر اثنين وخمسين سنة، تاركًا سيرة منيرة تشهد أن من يغلب ذاته، يملك السماء قبل أن يرحل إليها.

