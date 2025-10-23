الخميس 23 أكتوبر 2025
سياسة

الديمقراطي الاجتماعي يعلن برنامجه الانتخابي في مؤتمر موسع استعدادًا لـ«نواب 2025»

رئيس المصري الديمقراطي،
رئيس المصري الديمقراطي، فيتو

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، للإعلان عن البرنامج الانتخابي لحملة "نواب 2025" والتعريف بمرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

ويشارك في المؤتمر قيادات الحزب وسط اهتمام واسع بملامح البرنامج الجديد الذي يركز على قضايا العدالة الاجتماعية والمواطنة وتوسيع المشاركة في الحياة السياسية.

ويأتي المؤتمر في إطار استعدادات الأحزاب السياسية لخوض سباق الانتخابات البرلمانية المقررة خلال الأشهر المقبلة، حيث تسعى القوى المدنية إلى تقديم برامج واقعية تستجيب لأولويات الشارع المصري وتعزز حضورها في البرلمان المقبل.

 

ويعد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من أبرز أحزاب التيار المدني، تأسس عام 2011 عقب ثورة يناير، ويستند في توجهاته إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والديمقراطية التمثيلية، وسبق له الفوز بعدد من المقاعد في برلماني 2012 و2015.

وفي السنوات الأخيرة، حرص الحزب على بناء تحالفات سياسية مع قوى مدنية أخرى، مؤكدًا تمسكه بخطاب يدعو إلى إصلاحات اقتصادية واجتماعية تحافظ على توازن العلاقة بين الدولة والمجتمع، وهو ما يسعى لتجسيده في برنامجه الانتخابي الجديد.

