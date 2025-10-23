انضمام مصر رسميا إلى برنامج «هورايزون أوروبا» للبحث والابتكار

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انضمام جمهورية مصر العربية رسميا إلى برنامج «هورايزون أوروبا» للبحث والابتكار، البرنامج الرئيسي للاتحاد الأوروبي في مجال البحث العلمي والابتكار، لتصبح مصر أول دولة عربية وثاني دولة أفريقية تنضم إلى البرنامج، في خطوة تاريخية تُجسد فصلًا جديدًا من الدبلوماسية العلمية والتعاون الدولي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتُؤكد الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون في مجالات المعرفة والابتكار والتنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن انضمام مصر إلى برنامج هورايزون أوروبا يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجالي البحث والابتكار، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية المشتركة، التي عبّرت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والهادفة إلى وضع العلم والابتكار والإنسان في صميم جهود التنمية المستدامة والازدهار المشترك بين منطقتينا.

وأوضح الوزير أن انضمام مصر إلى البرنامج يُجسد فصلًا جديدًا من الدبلوماسية العلمية والتعاون الدولي بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن مصر أصبحت ثاني دولة في إفريقيا وأول دولة عربية تنضم إلى هذا البرنامج، الذي يُعد البرنامج الرئيسي للاتحاد الأوروبي في مجال البحث العلمي والابتكار.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أيمن عاشور أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اضطلعت، منذ مارس 2024، بدور قيادي في إدارة هذا الملف الإستراتيجي، بدءًا من تحليل الجدوى وتقديم طلب الانضمام، مرورًا بمراحل التفاوض، وصولًا إلى التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق في بروكسل في أبريل 2025، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الشركات الناشئة والبحث والابتكار إيكاترينا زاهاريفا.

وأكد الوزير أن الوزارة حرصت على ضمان توافق جميع مراحل العملية مع أولويات الدولة المصرية في مجال البحث والابتكار، بالتنسيق الوثيق مع المفوضية الأوروبية ووزارة الخارجية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من الجهات الوطنية المعنية.

وقد تولّى قيادة فريق التفاوض المصري الدكتور عبد الحميد الزهيري، كبير المفاوضين، الذي أسهمت خبرته الواسعة في مجال دبلوماسية العلوم في إنجاح المفاوضات، فيما قامت الدكتورة سلمى يسري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، بالتنسيق الاستراتيجي للعملية تحت إشراف الوزير.

وتتوجه الوزارة بخالص التقدير إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي للشركات الناشئة والبحث والابتكار إيكاترينا زاهاريفا على قيادتها ودعمها المتواصل، وإلى سيني راتسو، نائب المدير العام والمفاوضة الرئيسية عن المفوضية الأوروبية، على تعاونها البنّاء، وإلى بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر برئاسة السفيرة أنجلينا إيخهورست على إسهامها الفعّال في دعم وإنجاح العملية.

كما تُثمن الوزارة الدور المستمر الذي تقوم به صوفي فانهايفربِكه، رئيسة قسم التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي، في دعم العلماء والمبتكرين المصريين ومنظومة الابتكار الوطنية من خلال عقد المساعدة الفنية المزمع تنفيذه قريبًا.

ويُعد برنامج هورايزون أوروبا أكبر برامج الاتحاد الأوروبي في مجال البحث والابتكار، بميزانية تتجاوز 95 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027، وبتمويل سنوي تقديري يبلغ 13.6 مليار يورو، منها 7.3 مليار يورو مخصصة لعام 2025. ويتيح البرنامج فرصًا واسعة لتمويل مشروعات البحث والابتكار في مجالات متعددة.

ويُمكّن انضمام مصر الباحثين والمبتكرين والمؤسسات والقطاع الخاص من المشاركة على قدم المساواة مع نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي، مما يفتح آفاقًا غير مسبوقة للوصول إلى التمويل والبنية التحتية البحثية وشبكات التعاون الأوروبية.

وانطلاقًا من هذا الإنجاز، أطلقت الوزارة الإطار العام لخطة عمل وطنية لزيادة الوعي بفرص برنامج هورايزون أوروبا، وبناء القدرات الوطنية للمشاركة الفعالة، وإعادة تفعيل مكتب الاتصال مع الاتحاد الأوروبي داخل الوزارة، وتعزيز الحوار السياسي مع الشركاء الأوروبيين لضمان تعظيم مساهمة البرنامج في دعم اقتصاد المعرفة وأهداف التنمية المستدامة في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.