سيلينا جوميز: مارتن شورت سيكون حامل الخواتم في حفل زفافي (فيديو)

كشفت النجمة سيلينا جوميز، أنها اختارت الممثل الأسطوري مارتن شورت ليكون حامل الخواتم، في حفل زفافها.

وقالت سيلينا، خلال استضافتها في برنامج The Tonight Show، إنها اتفقت مع مارتن شورت زميلها في مسلسل ONLY MURDERS IN THE BUILDING، على حفل خواتم زفافها.

selena gomez reveals that martin short is going to be the ring bearer at her wedding🥺🥺 pic.twitter.com/YmabTUZdM1 — ً (@raresblvd) September 10, 2025

سيلينا جوميز: مستعدة لاستئجار أرحام أو تبني أطفال

وأوضحت سيلينا جوميز، أنها لا تزال متفائلة بأن تصبح أمًا يومًا ما، رغم أنها أعلنت سابقًا أنها لا تستطيع إنجاب أطفال، بسبب مرض الذئبة الذي تعاني منه.

وقالت سيلينا جوميز لمجلة هاربر بازار: "أجدها نعمة أن هناك أشخاصًا رائعين مستعدين لاستئجار أرحام أو تبني أطفال، وكلاهما فرص هائلة بالنسبة لي.. لقد جعلني هذا ممتنة جدًا للمنافذ الأخرى المتاحة لمن يتوقون لأن يصبحوا أمهات، أنا واحدة من هؤلاء.. أنا متحمسة لما ستؤول إليه هذه الرحلة، لكنها ستبدو مختلفة بعض الشيء.. في النهاية، لا يهمني.. سيكون طفلي".

سيلينا جوميز وخطيبها يشتريان قصرًا بـ 35 مليون دولار

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية، أن النجمة وسيدة الأعمال سيلينا جوميز، اشترت هي وخطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، قصرًا على الطراز الإسباني، في منطقة بيفرلي هيلز، بقيمة 35 مليون دولار.

وذكرت التقارير أن القصر الجديد يحتوي على 7 غرف نوم، و12 حمامًا، وكان مملوكًا سابقًا لمخرج هوليوودي كبير.

خطوبة سيلينا جوميز وبيني بلانكو

وأعلنت النجمة سيلينا جوميز عن خطبتها للمنتج الموسيقي بيني بلانكو، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت سيلينا جوميز صورا لها بصحبة خطيبها بني بلانكو، وهي تضع خاتم الخطوبة الماسي الذي قدمه لها.

سيلينا جوميز تدافع عن علاقتها مع بيني بلانكو

ودافعت النجمة الأمريكية، سيلينا جوميز ٣٠ عامًا، مؤخرا، عن علاقتها العاطفية الجديدة مع كاتب الأغاني والمنتج بيني بلانكو 35 عامًا، بعد الهجوم عليها من قبل عدد من جمهورها، الذين اتهموها بالدخول في علاقات عاطفية غير مناسبة لها، خاصة أن المعروف عن بلانكو أنه زير نساء ورجل لعوب.

وردت على الهجوم عليها، وعلى خطيبها، عبر نشرها صورة لهما معا، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات، “إنستجرام”، وأرفقتها بالتعليق: "إنه أفضل شيء حدث في حياتي".

