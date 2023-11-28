الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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سياسة

المرشح الرئاسي حازم عمر يلتقي أمانة المجالس المحلية بالشعب الجمهوري

لقاءات المرشح الرئاسي
لقاءات المرشح الرئاسي حازم عمر.فيتو

عقدت اليوم، الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة المجالس المحلية المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

المرشح الرئاسي حازم عمر يناقش ملف المحليات مع حزب الشعب الجمهوري 

وشارك المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب، المنسق العام للحملة الانتخابية، والنائب محمد وفيق عزت، أمين أمانة المجالس المحلية المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات المجالس المحلية بجميع محافظات الجمهورية.
 

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استعدادات الانتخابات الرئاسية 

ومن جانبه أكد النائب محمد وفيق، أهمية دور أمانة المجالس المحلية، لاسيما عند صدور قانون المحليات.

فيما أشار اللواء محمد صلاح أبوهميلة، إلى الدور الذي ستقوم به أمانة المحليات خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وفترة الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن أمانات الحزب سيكونوا هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

من جانبه قام المهندس حازم عمر، بتوضيح خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص به، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات يومية، ستقوم بها حملة المرشح الرئاسي، حازم عمر، مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع المواطنين.

وتعقد حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، المؤتمر الانتخابي الثالث، يوم الخميس المقبل لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي حازم عمر 

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر طرح ومناقشه الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي حازم عمر لهذ المشكلات.

مناقشات مشكلات الصعيد في مؤتمر المرشح الرئاسي حازم عمر 

يشارك في فعاليات المؤتمر الانتخابي الثالث للمرشح الرئاسي حازم عمر، قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

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