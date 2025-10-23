طنطا وأسوان الأبرز، مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

دوري المحترفين، يشهد اليوم الخميس إقامة 6 مباريات في افتتاح الجولة العاشرة لمسابقة دوري المحترفين فيما تختتم الجولة غدا بثلاث مباريات.

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

الإنتاج الحربي ضد الداخلية - 3:30 عصرًا

أبو قير للأسمدة ضد مالية كفر الزيات - 3:30 عصرًا

بلدية المحلة ضد مسار - 3:30 عصرًا

بترول أسيوط ضد بروكسي - 3:30 عصرًا

طنطا ضد أسوان - 3:30 عصرًا

السكة الحديد ضد القناة - 3:30 عصرًا

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025 /2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت أسماء حكام مباريات يومي الخميس والجمعة في الجولة العاشرة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين.

وجاءت اختيارات الحكام والمراقبين والمواعيد والملاعب لهذه المواجهات على النحو التالي:

مباريات الخميس ٢٣ أكتوبر 2025

-الإنتاج الحربي × الداخلية (3.30 – ملعب السلام): أحمد حمدي(حكمًا للساحة) ’ علي طلبة ومحمد انيس (مساعدين) ’ طاهر سليمان (حكمًا رابعًا) ’ شريف رشوان (مقيمًا للحكام) ’ سمير سعد (مراقبًا).

- أبو قير للأسمدة × مالية كفر الزيات (3.30 – ملعب أبو قير للأسمدة): الدولي محمد معروف (حكمًا للساحة) ’ هاشم عبد المريد وخالد حسام طه(مساعدين) ’ طارق مصيلحي (حكمًا رابعًا) ’ محمد حسن خليل (مقيمًا للحكام) ’ ياسر خضر (مراقبًا).

- بلدية المحلة × مسار (3.30 – ملعب بلدية المحلة): حسن محمود (حكمًا للساحة) ’ علاء السر وي ووليد ممدوح (مساعدين) ’ أحمد فتحي (حكمًا رابعًا) ’ وليد عبد العزيز (مقيمًا للحكام) ’ جمال أبو الغار(مراقبًا).

- بترول أسيوط × بروكسي (3.30 – ملعب بترول أسيوط): محمد حسين ربيع (حكمًا للساحة) ’ محمد مجدي الشيخ ومحمود حنفي(مساعدين) ’ أحمد عبد العال (حكمًا رابعًا) ’ ثروت فايق (مقيمًا للحكام) ’ حسن حلمي(مراقبًا).

- طنطا × أسوان (3.30 - ملعب طنطا): محمد العتباني (حكم ساحة) ' أحمد لطفي ومحمد صلاح علي (مساعدين) ' عمر مجدي (حكم رابع)' محمد عباس (مقيم للحكام)' محمد طه عبد العزيز (مراقبا).

- السكة الحديد × القناة (3.30 – ملعب بترو سبورت ): طارق مجدي(حكمًا للساحة) ’ احمد بكر ومحمد العيوطي (مساعدين) ’ محمد خالد عبد الفتاح (حكمًا رابعًا) ’ خليل حامد (مقيمًا للحكام) ’ أحمد العزازي (مراقبًا).

مباريات الجمعة ٢٤ أكتوبر 2025

- الترسانة × لافيينا (3.30 – ملعب حسن الشاذلي): الدولي حمادة القلاوي (حكمًا للساحة) ’ حسين هاني ومحمد رمزي (مساعدين) ’ محمود أبو السعود(حكمًا رابعًا) ’ رأفت شاهين(مقيمًا للحكام) ’ محمد عقرب(مراقبًا).

- المنصورة × ديروط (3.30 – ملعب المنصورة): إبراهيم محمد(حكمًا للساحة) ’ عمر فريج وأحمد شعبان(مساعدين) ’ سيف حسين أنور (حكمًا رابعًا) ’ حسين ندا (مقيمًا للحكام) ’ طارق السياجي(مراقبًا).

-راية × المصرية للإتصالات(3.30 – ملعب الاسكندرية): محمد طعيمة(حكمًا للساحة) ’ محمد خالد عيد وأحمد شاهين (مساعدين) ’ أحمد حلاوة(حكمًا رابعًا) ’ مشرف فرج(مقيمًا للحكام) ’ طارق عبد الحميد(مراقبًا).

