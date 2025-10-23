الخميس 23 أكتوبر 2025
الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة ديكيداها الصومالي

يختتم فريق الزمالك مساء اليوم الخميس، تدريباته على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها في السادسة مساء غد الجمعة على ستاد السلام.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بالشكل الأمثل قبل اللقاء، من أجل مواصلة الانتصارات بعد الفوز الكبير في لقاء الذهاب بسداسية نظيفة على ستاد القاهرة الدولي.


ومن المقرر أن يعلن المدير الفني القائمة النهائية عقب المران الأخير الليلة استعدادًا للمباراة المرتقبة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غد الجمعة على ستاد السلام بالقاهرة.

ويسعى الزمالك لتأكيد تفوقه بعد الفوز الكبير في مباراة الذهاب بسداسية نظيفة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مشواره نحو التأهل إلى دور المجموعات من البطولة.

القنوات الناقلة للقاء

تنقل قناة “أون تايم سبورت” المباراة حصريًا عبر شاشتها المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، حيث تمتلك حقوق بث مباريات الفرق المصرية في البطولات الأفريقية.

وسيبدأ الاستوديو التحليلي قبل انطلاق اللقاء بـ 30 دقيقة  لتحليل التشكيل وخطة اللعب المتوقعة.

تطلعات الزمالك قبل المباراة

يدخل الفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا اللقاء بهدف تحقيق فوز جديد ومواصلة النتائج الإيجابية، مع منح الفرصة لعدد من اللاعبين العائدين من الإصابة لاكتساب حساسية المباريات قبل بداية الموسم المحلي.

