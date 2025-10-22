مصادر: اختيار مصطفى شوكت لرئاسة الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالشيوخ

كشفت مصادر برلمانية، عن توافق حزب حماة الوطن على اختيار اللواء مصطفى شوكت ليتولى رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، واللواء محمود صلاح نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية.

اختيار ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب

وحدد قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط وإجراءات اختيار ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب فى بداية كل دور انعقاد.

وجاءت تلك الضوابط والإجراءات كالتالي:

المادة 104

يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

مادة 105

يعبِّر ممثل الهيئة البرلمانية عنها فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها.

مادة 106

يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها، إما خلال دور الانعقاد، وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه، بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة، وتكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها.

ويؤذن لممثلى الهيئات المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة، أو بالخطة العامة للدولة، أو فى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.

انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية

والمقرر أن يجرى مجلس الشيوخ، انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة نوعية، الأسبوع المقبل، وذلك بعدما دعا رئيس المجلس الأعضاء لإبداء رغبات الانضمام للجان النوعية.

انتخابات اللجان النوعية

ومن المقرر أن يعقد المجلس نحو ٤ جلسات عامة يوم الأحد المقبل، والتى سيتخللها إجراء انتخابات اللجان النوعية.

ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية "الرئيس – الوكيلين – أمناء السر"، حيث تنص المادة 42 على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

