أول تحرك من جماهير ليفربول تجاه محمد صلاح بعد حذف صورته بقميص الريدز (صور)
في أول رد فعل من جماهير ليفربول، تجاه النجمَ المصري محمد صلاح بعد حذف صورته بقميض ليفربول وعباراة “لاعب ليفربول” على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.
ودشنت جماهير الريدز حملةٍ لدعمه على مواقع التواصل الاجتماعي، ردًّا على الانتقادات والهجوم اللذين يتعرّض لهما بسبب الفترة السيئة التي يمرّ بها.
وجلس محمد صلاح على دكة البدلاء للمرة الثانية على التوالي في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا في مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني، مساء الأربعاء، ولم يُشركه المدرب الهولندي آرني سلوت سوى بعد حسم النتيجة (5-1) في الدقيقة الـ75.
ولجأت الجماهير المساندة لمحمد صلاح إلى مواقع التواصل الاجتماعي لدعم الفرعون المصري، وكتب أحدهم: "نُقدّرك يا ملك، في السراء والضراء إلى الأبد".
وكتب مشجع رسالة للنجم المصري طالبه فيها بالتراجع عن حذف صورته بقميص ليفربول، وأكد دعمه له، قائلًا: "ستبقى ملكنا إلى الأبد، لكنني لا أرى داعيًا لتغيير الصور، فهذا تصرف طفولي، الأمر لا يتعلق بك، بل بالفريق".
وأضاف: "إلى كل من يُسيء إلى صلاح، ارحلوا، سيُسجّل محمد صلاح يوم السبت وسيكون بخير".
وكتب متابع ثالث: "مع أنه ليس على ما يُرام هذا الموسم، سأدعمه في السراء والضراء: الأسطورة محمد صلاح".
وأضاف مشجع رابع: "لم ييأس منا قط، ولا ينبغي لنا أن نتخلى عنه أبدًا. الملك".
وكتب مشجع آخر رسالة لمو صلاح، قال فيها: "أتمنى أن يكون محمد صلاح بخير، لا يزال يبدو عليه الانهيار التام. نعلم أن أداءه أقل من مستواه المعتاد، لكنه أحد أعظم لاعبينا على الإطلاق، فلنكن بجانبه، لقد قدّم الكثير لهذا النادي".
