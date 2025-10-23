أول تحرك من جماهير ليفربول تجاه محمد صلاح بعد حذف صورته بقميص الريدز (صور)

في أول رد فعل من جماهير ليفربول، تجاه النجمَ المصري محمد صلاح بعد حذف صورته بقميض ليفربول وعباراة “لاعب ليفربول” على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.

ودشنت جماهير الريدز حملةٍ لدعمه على مواقع التواصل الاجتماعي، ردًّا على الانتقادات والهجوم اللذين يتعرّض لهما بسبب الفترة السيئة التي يمرّ بها.

وجلس محمد صلاح على دكة البدلاء للمرة الثانية على التوالي في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا في مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني، مساء الأربعاء، ولم يُشركه المدرب الهولندي آرني سلوت سوى بعد حسم النتيجة (5-1) في الدقيقة الـ75.



ولجأت الجماهير المساندة لمحمد صلاح إلى مواقع التواصل الاجتماعي لدعم الفرعون المصري، وكتب أحدهم: "نُقدّرك يا ملك، في السراء والضراء إلى الأبد".

You will forever be our king.



But I see no need to change pictures etc, that’s childish and reminds me of Darwin, it’s not about Mo, it’s about the team.



For everyone who’s insulting Salah, f*ck off.



Mo will score on Saturday and he will be fine. pic.twitter.com/eH0rVpIyIk — Living Liverpool (@Livin_Liverpool) October 22, 2025



وكتب مشجع رسالة للنجم المصري طالبه فيها بالتراجع عن حذف صورته بقميص ليفربول، وأكد دعمه له، قائلًا: "ستبقى ملكنا إلى الأبد، لكنني لا أرى داعيًا لتغيير الصور، فهذا تصرف طفولي، الأمر لا يتعلق بك، بل بالفريق".



Even though he’s not doing well this season



I’ll support him through thick and thin



The legend mo Salah❤️ pic.twitter.com/7y2klTPiWl — Waleed🇵🇸 (@Waleed_AlRamahi) October 22, 2025

وأضاف: "إلى كل من يُسيء إلى صلاح، ارحلوا، سيُسجّل محمد صلاح يوم السبت وسيكون بخير".

I hope Mo is ok. He still looks absolutely devastated. We know he is underperforming compared to his usual standards. But he is one of our greatest ever players for goodness sake. Let’s be there for him. He’s done so much for this football club. pic.twitter.com/LM4B1MXdgz — BEN (@SMXLFC) October 22, 2025

وكتب متابع ثالث: "مع أنه ليس على ما يُرام هذا الموسم، سأدعمه في السراء والضراء: الأسطورة محمد صلاح".



We appreciate you king, throughout the good and the tough times forever. 🇪🇬❤️ pic.twitter.com/lvQ9sOIPkP — Samuel (@SamueILFC) October 22, 2025

وأضاف مشجع رابع: "لم ييأس منا قط، ولا ينبغي لنا أن نتخلى عنه أبدًا. الملك".

He’s never given up on us and we certainly shouldn’t ever give up on him.



King 👑 pic.twitter.com/JtVjpAOLLo — Slotoholic (@Slotoholic) October 22, 2025

وكتب مشجع آخر رسالة لمو صلاح، قال فيها: "أتمنى أن يكون محمد صلاح بخير، لا يزال يبدو عليه الانهيار التام. نعلم أن أداءه أقل من مستواه المعتاد، لكنه أحد أعظم لاعبينا على الإطلاق، فلنكن بجانبه، لقد قدّم الكثير لهذا النادي".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.