الأرقام تكشف ضعف أداء بن رمضان مع الأهلي رغم الاعتماد عليه أساسيا

يتعرض محمد علي بن رمضان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لانتقادات لاذعة خلال الفترة الأخيرة بعد تراجع مستواه مع النادي، حيث كشفت أرقام اللاعب في مشاركاته مع الأهلي في بطولة الدوري عن تراجع رهيب في معدل أرقام اللاعب التونسي وفقًا لما نستعرضه في السطور التالية:

محمد علي بن رمضان شارك في 9 مباريات مع الأهلي في الدوري منذ بداية الموسم وصنع هدفا واحدا فقط، ولم يسجل أي أهداف حتى الآن في الدوري هذا الموسم.

نسبة مشاركة محمد علي بن رمضان مع الأهلي في الدوري هذا الموسم وصلت إلى 90٪ خاصة بنسب مشاركته أساسيا مع الفريق في مواجهات الدوري، ولكن رغم الظهور المتكرر في الدوري إلا أنه لم يقدم رقميا عروضا قوية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا المقرر لها السبت القادم.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء السبت المقبل، الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

وفاز النادي الأهلي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.