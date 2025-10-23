بعد فرض العقوبات على روسيا، ترامب يكشف سر إلغاء قمته مع بوتين

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، السبب وراء إلغائه قمة كان من المقرر عقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق.

وأكد ترامب أن "عدم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية وشعوره بأن التوقيت غير مناسب" كانا السبب وراء إلغاء القمة المزمعة مع بوتين.

جاء إلغاء القمة في الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن فرض عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الروسية في إطار جهود أوسع للضغط على موسكو، بسبب عملياتها العسكرية المستمرة في أوكرانيا.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "ألغينا الاجتماع مع الرئيس بوتين، لم أشعر بأنه مناسب"، مضيفًا: "لم أشعر بأننا سنصل إلى الهدف المنشود. لذا ألغيته، لكننا سنفعل ذلك في المستقبل".

وعبّر ترامب عن إحباطه من تعثر المفاوضات قائلًا: "بصراحة، كل ما يمكنني قوله هو أنه في كل مرة أتحدث فيها مع فلاديمير، أجري محادثات جيدة، ثم لا تسفر عن أي نتيجة".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أنها فرضت عقوبات على أكبر شركتين للنفط في روسيا وهما "روسنفت" و"لوك أويل".

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي ضمن "إجراءات تزيد الضغوط على قطاع الطاقة في روسيا وتقوض قدرة الكرملين على جمع الإيرادات لآلته الحربية ودعم اقتصاده الضعيف".

بالتزامن مع ذلك، أعرب الرئيس الأمريكي ترامب، من جهته، عن أمله في أن تكون هذه الإجراءات المتخذة ضد روسيا، مؤقتة.



