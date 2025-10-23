حبس طالب جامعي حاول هتك عرض تلميذة داخل مدرسة بالدقهلية

أمرت نيابة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية بحبس طالب بكلية تربية رياضية تحرش بتلميذة في العقد الأول من عمرها داخل مدرسة ميت بدر خميس الابتدائية أثناء تأدية التربية العملية للطالب داخل المدرسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس طالب جامعي تحرش بتلميذة في مدرسة بالمنصورة

وألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، القبض على المتهم بعد استغاثة والدة تلميذة في مدرسة، وحررت محضر اتهمت" احمد م خ ا" طالب جامعي يؤدي تربية عملي بكلية التربية الرياضية، بالاعتداء على ابنتها داخل المدرسة.



بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من مركز المنصورة يفيد بتحرير محضر من سيدة اتهمت طالب بالتحرش وهتك عرض ابنتها داخل مدرسة بميت بدر خميس.

على الفور تم ضبط المتهم، وبالفحص تبين أن الطالب بكلية التربية الرياضية ويؤدي التربية العملية بالمدرسة واستغل دخول التلميذة لشرب المياه من غرفة المدرسين، فلاحقها وهو من أبناء نفس القرية، إلى داخل الغرفة، وحاول الاعتداء عليها.

التهم الموجهة للطالب الجامعي

وتبين أن التلميذة مقيدة بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة الشهيد ممدوح عثمان الابتدائية بقرية ميت بدر خميس التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية،

ووجهت النيابة للطالب الجامعي تهمة التحرش بالتلميذة داخل الفصل ومحاولة هتك العرض.



وكانت والدة تلميذة بالصف الرابع الرابع الابتدائي في مدرسة الشهيد ممدوح عثمان الابتدائية بقرية ميت بدر خميس التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، قد استغاثت من طالب تربية عملي بكلية التربية الرياضية، واتهمته بالاعتداء على ابنتها داخل المدرسة.

وقالت السيدة في منشور لها عبر حسابها بموقع فيسبوك: إن ابنتها حاولت الدفاع عن نفسها وبدأت في الصراخ، ما تسبب في سقوطها، واصطدام رأسها بإحدى "التٌخَت" داخل الغرفة وإصابتها.

تفاصيل اعتداء طالب جامعة على تلميذة في مدرسة

وتابعت بأن المتهم اعتدى على ابنتها بالضرب، وشدّها من شعرها وهددها بالقتل إذا فضحته، لافتة إلى أن الطفلة تمكنت من الهرب وهي في حالة هلع، وحاولت الوصول إلى مديرة المدرسة لإبلاغها، إلا أن إحدى المدرسات ـ وفقًا لروايتها ـ منعتها من الدخول بحجة وجود واقعة أخرى في الدور نفسه.

انهيار التلميذة عقب عودتها من المدرسة

وأشارت الأم أن ابنتها عادت إلى المنزل وهي في حالة انهيار وبكاء استمر لأيام، ولم تستطع الأكل أو النوم من شدة الخوف، قبل أن تروي لأسرتها ما حدث لها، مضيفة أن الأسرة توجهت بشكوى رسمية، وتم ضبط المتهم بعد أن تعرفت عليه الطفلة داخل المدرسة خلال عرضه عليها بين عدد من الأشخاص.

استغاثة أم بحق ابنتها

وناشدت الأم وزارتي الداخلية والتربية والتعليم والجهات المعنية، بسرعة التحقيق في الواقعة، ومحاسبة المتهم وكل من أهمل في حماية ابنتها، قائلة: أنا عايزة حق بنتي وبنت كل أم عندها ضمير، اعتبروها بنتكم، دي طفلة تسع سنين اتدمرت نفسيا وجسديا.

وطالبت الأم في نهاية المنشور بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، مؤكدة: حق بنتي مش هيضيع في دولة العدل والقانون.

