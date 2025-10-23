السيسي يدعو للبدء في جهود إعادة إعمار غزة بمشاركة الدول الأوروبية

دعا الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي في ختام القمة المصرية الأوروبية إلى البدء في جهود إعادة إعمار غزة بمشاركة الدول الأوروبية.

وشارك الرئيس السيسي في القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتى جاءت تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس ٢٠٢٤، حيث أجرى الرئيس، على هامش الزيارة، سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين



