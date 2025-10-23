الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفربول يستعيد بريقه والريال ينجو من فخ، نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا،
دوري أبطال أوروبا، فيتو

دوري أبطال أوروبا، اختتمت اليوم منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الأولى لدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

أتلتيك بلباو (3) - (1) كاراباج أجدام

جالاتا سراي (3) - (1) جليمت 

أتالانتا (0) - (0) سلافيا براج

تشيلسي (5) - (1) أياكس أمستردام

بايرن ميونيخ (4) - (0) كلوب بروج 

موناكو (0) - (0) توتنهام

فرانكفورت (1) - (5) ليفربول

سبورتنج لشبونة (2) - (1) مارسيليا

ريال مدريد (1) - (0) يوفنتوس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا أتلتيك بلباو تشيلسي بايرن ميونيخ ليفربول

مواد متعلقة

تشيلسي يكتسح أياكس بخماسية في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين أتالانتا وسلافيا براج

دوري أبطال أوروبا، سبورتنج لشبونة يحقق ريمونتادا مثيرة ويفوز 2-1 أمام مارسيليا

ريال مدريد يقتنص فوزا صعبا من يوفنتوس 0/1 في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

سقطا في ثوان على المارة، لحظة انهيار شرفتي عقار سكني بفاقوس بشكل مفاجئ (فيديو)

الموجة الحارة تباغت القاهرة مجددا، الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم

تعرف على نتائج القمة المصرية الأوروبية ومجالات التعاون

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري بعد الجولة الـ 11 وموقف الزمالك

حزمة تمويلية بـ 7,4 مليار يورو ودعم مصر في أزمة سد النهضة يتصدران نتائج القمة المصرية الأوروبية

زيزو يقترب من الصدارة، ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ11

ليفربول يستعيد بريقه والريال ينجو من فخ، نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بختام تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الشعور بالجوع في المنام وعلاقته بوجود أزمات ومصاعب

المزيد
الجريدة الرسمية