بعد مساهمته في هدفين أمام الاتحاد، أرقام زيزو مع الأهلي بالدوري هذا الموسم

واصل أحمد سيد زيزو تألقه مع الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد تسجيله هدفا وصناعة آخر، خلال مواجهة الفريق أمام الاتحاد السكندري التي تجمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة ذاتها، والتي انتهت بفوز الأحمر 2/ 1.

وخلال هذا الموسم شارك زيزو مع الأهلي في 7 مباريات بالدوري، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة حتي الأن.

تشكيل الأهلي ضد الاتحاد السكندري

جاء تشكيل الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود تريزيجيه

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وجراديشار

فيما جلس على مقاعد البدلاء للأهلي كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي في الدوري الممتاز

فيما ضم تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي في الدوري الممتاز كلا من:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: كريم الديب، مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، عمرو صالح

خط الوسط: عبد الغني محمد، محمد توني، محمد كناريا

خط الهجوم: أبو بكر اليادي، فافيور أكيم، فادي فريد

وجلس على دكة بدلاء الاتحاد كل من محمود جنش، محمد سامي، سيفوري إيزاك، عبدالرحمن بودي، ناصر ناصر، مؤمن شريف، أحمد عيد، جون إيبوكا، وهشام عادل.

حكام مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري

ترتيب الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

بتلك النتيجة يحتل الأهلي صدارة جدول الدوري برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات فاز في 6 مواجهات، وتعادل في 3، وتلقى هزيمة واحدة.

