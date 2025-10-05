الأحد 05 أكتوبر 2025
خارج الحدود

لسعة دبور في الجولان السوري المحتل تنهي حياة جندي إسرائيلي

أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، في تقرير لها اليوم الأحد، بأن جندي احتياط إسرائيليا لقي مصرعه بعد تعرضه للسعة دبور، أثناء أداء خدمته في منطقة الجولان السوري المحتل.

مصرع جندي إسرائيلي بلسعة دبور

وأوضحت الصحيفة أن الجندي ليفينا شاليف (47 عاما) أصيب بحالة تحسس حادة بعد اللسعة ،ما أدى إلى تدهور وضعه الصحي بشكل سريع رغم محاولات الإنعاش التي أجراها المسعفون في المكان.

وذكرت رابطة وحدة الاستطلاع في لواء ناحال في بيان، أن الحادثة وقعت أثناء نشاط روتيني.

وأشارت إلى أن الجندي ليفينا شاليف نقل إلى مستشفى قريب حيث أعلن عن وفاته لاحقا.

وأوضحت الرابطة في بيان مقتضب أنه كان عضوا في فريق دورية ناحال وخدم سائقا في وحدة النقل التابعة للواء 228، بالإضافة إلى إشرافه على مركز الجولان المجتمعي.

ads