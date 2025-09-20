للمرة الثانية خلال 12 ساعة، توغل إسرائيلي في 3 قرى بريف درعا السورية

أفادت مصادر سورية، اليوم السبت، بأن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية "معرية" السورية بمنطقة "حوض اليرموك" في ريف درعا الغربي.

وذكرت مصادر سورية وشهود عيان أن القوة الإسرائيلية المتوغلة نصبت حاجزًا عسكريًّا مؤقتًا، وانتشرت من جهة قريتيْ "كويا" و"عابدين".

جاء ذلك بالتزامن مع التوغل الثاني للقوات الإسرائيلية، خلال 12 ساعة، في قرية "عابدين" الواقعة في ذات المنطقة بريف درعا الغربي.

وكان رتل عسكري إسرائيلي مؤلف من 7 آليات قد توغل، في قرية "عابدين" ووصل إلى أطراف قرية "كويا"، قبل أن ينسحب بعد وقت قصير.

وكانت قوة إسرائيلية قد اعتقلت راعي الأغنام برهان جروان الصالح في محيط "كودنه" بريف القنيطرة وحققت معه حول عمله، قبل أن تفرج عنه.

بالتوازي مع ذلك، كشفت مصادر سورية وشهود عيان أن الطيران الحربي الإسرائيلي لازم سماء العديد من المناطق في محافظتيْ درعا والقنيطرة.

في الإطار ذاته، أكدت مصادر وناشطون أن الطيران المروحي حلق على ارتفاع منخفض في أجواء العديد من بلدات الريف الشرقي من محافظة درعا.

