التشكيل الرسمي لمباراة سبورتنج لشبونة أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يستضيف سبورتنج لشبونة البرتغالي، نظيره أولمبيك مارسيليا الفرنسي على أرضية ملعب خوسيه ألفالادي، في مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل سبورتنج لشبونة أمام مارسيليا

وأعلن روي بورجيس المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة تشكيل فريقه لمواجهة مارسيليا وضم كل التشكيل من:

حراسة المرمى: روي سيلفا

الدفاع: إيفان فريسنيدا كوراليزا - زينو ديباست - جونكالو ايناسيو - ماكس أراخو

الوسط: مورتين هولماند - جواو سيمويس - جيوفاني كويندا - فرانشيسكو ترينكاو - بيدرو جونزاليس

الهجوم: لويس سواريز

تشكيل مارسيليا أمام سبورتنج لشبونة

وأعلن روبرتو دي زيربي المدير الفني لفريق مارسيليا الفرنسي تشكيلة فريقه لمواجهة سبورتنج لشبونة.. وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيرونيمو رولي

الدفاع: بنجامين بافار - نايف أكرد - ليوناردو باليردي - إيميرسون بالميري

الوسط: آرثر فيرميرين - بيير إميل هويبرج - إيجور بايشاو - ماسون جرينوود - تيموثي وياه

الهجوم: بيير إيميريك أوباميانج

موعد مباراة سبورتنج لشبونة ضد مارسيليا والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة سبورتنج لشبونة ضد أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب خوسيه ألفالادي الذي يتسع لما يزيد عن 50 ألف متفرج.

