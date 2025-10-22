4 وزراء وشخصيات عامة وصحفية يشاركون في احتفالية 100 عام روز اليوسف

شارك عدد من الوزراء والمسؤولين والنواب في احتفالية مرور مائة عام على تأسيس مؤسسة «روز اليوسف» العريقة، التي مثّلت على مدار قرن من الزمان منارةً للفكر المستنير والصحافة الوطنية الحرة.

١٠٠ عام روزاليوسف

واستقبل المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وهبة صادق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «روز اليوسف»، والكاتب الصحفي أحمد إمبابي، رئيس تحرير مجلة وبوابة «روز اليوسف»، ضيوف الاحتفالية من الوزراء والقيادات الإعلامية والصحفية.

وحضر أيضا الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي سمير عمر، رئيس القطاع الإخباري بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور أحمد محمود، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، وعبد المحسن سلامة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، وعدد من رؤساء تحرير ورؤساء مجالس الإدارات بالصحف القومية.

وتفقَّد الحضور معرض إصدارات المؤسسة الذي يعكس مسيرة حافلة بالعطاء الفكري والإبداعي والوطني عبر صفحات المجلة والجريدة.



حضور من رموز الدولة والإعلام

وحضر الاحتفالية نخبة من رموز الدولة والفكر والإعلام، في مقدمتهم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى جانب الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق.

كما شارك في الحضور الدكتور خالد أبو الليل القائم بتسيير أعمال رئاسة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، والكاتب الصحفي حمدي رزق، والإعلامي طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والإعلامي عمرو خفاجي، والإعلامي يوسف الحسيني، والإعلامي شريف فؤاد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، ونواب من مجلسي النواب والشيوخ.

مائة عام من الريادة والتنوير

جاءت الاحتفالية تأكيدًا لمكانة «روز اليوسف» كإحدى قلاع الصحافة المصرية والعربية، إذ توثّق مئويتها رحلة نضال فكري وثقافي ممتدة، أسستها الرائدة فاطمة اليوسف «روز اليوسف» لتكون منبرًا للحقيقة وصوتًا للوعي الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.