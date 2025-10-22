مديحة حمدي تكشف عن موقف ظريف للراحلة سميحة أيوب مع الرئيس السوري (فيديو)

تحدثت الفنانة مديحة حمدي، عن علاقتها بالفنانة الراحلة سميحة أيوب، قائلة: " سميحة أيوب كانت من أعز أصدقائي، فهي كانت عبارة عن صندوقي الأسود".



وقالت خلال لقائها ببرنامج "ست الستات"، تقديم الإعلامية جاسمين طه، المذاع على فضائية "dmc": “تعرفت على الفنانة الراحلة سميحة أيوب، خلال مشاركتنا في أحد المهرجانات الفنية بسوريا، وعملنا سويا في الإذاعة”.



وأضافت: "سميحة أيوب الفنانة الوحيدة في العالم العربي التي حصلت على جائزة، من الرئيس السوري الأسبق لم يحصل عليها فنان عربي أو سوري، وهذا كان محل خلاف بين الفنانة سميحة أيوب، وفناني سوري، وعند دخولها لتسلم الجائزة من الرئيس السوري في ذلك الوقت، ناداها بسيدة المسرح العربي ومنذ ذلك الحين واصبحت الفنانة الراحلة سميحة أيوب تلقب بسيدة المسرح".



