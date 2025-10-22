الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مكتب نتنياهو: لن يتم نشر قوات تركية في غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلا عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء بأنه لن يتم نشر قوات تركية في قطاع غزة.

 

نتنياهو يبلغ نائب ترامب بعدم السماح للأتراك بدخول غزة

وأفادت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، بأن لقاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، طرحت فيه أسماء عدة دول لدخول غزة كجزء من الإدارة البديلة في القطاع.

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن نتنياهو أبلغ نائب الرئيس الأمريكي خلال لقائهما أن دولة الاحتلال لن تسمح للأتراك بدخول قطاع غزة.

 

نتنياهو يستقبل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس

أعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو يستقبل، في مكتبه، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

وأوضح  نتنياهو: العالم بدأ يتغير بفضل الشراكة مع الولايات المتحدة.

 وأمس الثلاثاء، وصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى إسرائيل لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

 

جيه دي فانس يتوجه إلى إسرائيل

وكان البيت الأبيض  أكد أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس توجه إلى إسرائيل، ترافقه زوجته، أوشا فانس، في رحلته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو قطاع غزة غزة دولة الإحتلال تركيا

مواد متعلقة

أول تعليق من دولة الاحتلال على قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة

إعلام عبري: نتنياهو يبلغ نائب ترامب بعدم السماح للأتراك بدخول غزة

السيسي يؤكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار ودخول المساعدات وبدء إعمار غزة (فيديو)

الأمم المتحدة: أنقاض غزة تعادل 13 هرمًا من أهرامات الجيزة

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

قوات أحمد الشرع تقاتل عناصر الجولاني، تفاصيل اشتباكات إدلب بين النظام السوري وكتيبة عمر أومسين

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

خدعة لم تنجح، زيزو يسجل ركلة جزاء الأهلي رغم نصيحة جنش لحارس الاتحاد (فيديو)

مقتل عصفور درويش "خط العسيرات" في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

ترامب: التعريفات الجمركية مسألة أمن قومي

الأهلي يتصدر جدول الدوري بفوز صعب أمام الاتحاد السكندري 1/2

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

“صحح مفاهيمك”: العنف ضد المرأة كسرٌ للروح، والرجولة في حسن العشرة

هل يجوز احتساب جزء من الإيجار زكاة مال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads