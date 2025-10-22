مكتب نتنياهو: لن يتم نشر قوات تركية في غزة

أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلا عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء بأنه لن يتم نشر قوات تركية في قطاع غزة.

نتنياهو يبلغ نائب ترامب بعدم السماح للأتراك بدخول غزة

وأفادت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، بأن لقاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، طرحت فيه أسماء عدة دول لدخول غزة كجزء من الإدارة البديلة في القطاع.

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن نتنياهو أبلغ نائب الرئيس الأمريكي خلال لقائهما أن دولة الاحتلال لن تسمح للأتراك بدخول قطاع غزة.

نتنياهو يستقبل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس

أعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو يستقبل، في مكتبه، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

وأوضح نتنياهو: العالم بدأ يتغير بفضل الشراكة مع الولايات المتحدة.

وأمس الثلاثاء، وصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى إسرائيل لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

جيه دي فانس يتوجه إلى إسرائيل

وكان البيت الأبيض أكد أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس توجه إلى إسرائيل، ترافقه زوجته، أوشا فانس، في رحلته.

