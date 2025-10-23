الخميس 23 أكتوبر 2025
الأنبا أكسيوس يناقش مع خدام إيبارشية المنصورة مهارات النجاح

أسقف المنصورة
أسقف المنصورة

نظمت إيبارشية المنصورة للأقباط الأرثوذكس، بالتعاون مع خدمة الأنبا أبرام للتنمية، أمس، لقاءً لخدام وخادمات الإيبارشية، تحت شعار “مهارات النجاح والتميز”، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بمدينة المنصورة (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة.

بدأ اللقاء بالصلاة، تلاها محاضرة بعنوان “الحياة المُهدفة والخدمة المثمرة” قدمها الخادم هشام الجاولى منسق خدمات الأنبا أبرام للتنمية، ثم كلمة لنيافة الأنبا أكسيوس، كما تم توزيع شهادات على الخريجين من كورس “حقق حلمك” لحملة الدبلومات الفنية والخدام. 

كما تضمن اللقاء محاضرة عن “تحديد الأولويات وإدارة الوقت”، قدمتها الخادمة لينا يوسف مستشارة الموارد البشرية، ثم اختتم اللقاء بالصلاة.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية القوصية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا توماس مطران القوصية ومير.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا توماس عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني تقريرا عن الخدمة في إيبارشية القوصية ومير. 

البابا تواضروس يتابع ترتيبات الخدمة في إيبارشية إسنا 

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت.

