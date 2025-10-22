بينهم ابن شقيقها، أسرة قتيلة ميت عاصم تطالب بالقصاص العاجل (فيديو)

أجرت "فيتو" بثا مباشرا تحت عنوان “من بينهم ابن شقيقها وبتعطف عليه.. تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة مسنة ميت عاصم وسرقة مجوهراتها”.

صورة الضحية، فيتو

والتقت “فيتو” بأسرة الضحية، وطالب أبناؤها بالقصاص العاجل والعادل، قائلين: “عايزين القصاص علشان نارنا تبرد”.

وسرد زوج الضحية تفاصيل الجريمة وإصرار المتهم على تنفيذ جريمته، مشيرا إلى أنه أقام معهم بالمنزل أكثر من 20 يوما، وعطفوا عليه وخان العيش والملح مطالبا بالقصاص.

ومن جانبها، أجلت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات المنصورة اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم بقتل عمته وسرقة متعلقاتها من أموال ومجوهرات داخل منزلها بقرية ميت عاصم بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية لجلسة غدا لحضور المحامي وسماع المرافعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمته بمشاركة 4 آخرين من بينهم طليق ابنة المجني عليها، وناشدت أسرة الضحية بالقصاص العاجل والعادل.

يشار إلى أن اليوم هي المحاكمة الثانية بعد تأجيلها لانتداب محامٍ مع المتهم.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية في كشف لغز العثور على سيدة جثة هامدة داخل منزلها بقرية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر، وتبين أن وراء الواقعة ابن شقيقها بالاشتراك مع 3 آخرين، بغرض سرقة مصوغاتها الذهبية ومبالغ مالية تحتفظ بها.

وتعود أحداث الواقعة لإخطار تلقاه مدير أمن الدقهلية من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بالعثور على سيدة جثة هامدة داخل منزلها بقرية ميت عاصم دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتم العثور على جثة سيدة تدعى نجيبة محمود محمد الباز، وتبلغ من العمر 62 سنة، وأوضحت المعاينة الظاهرية للجثمان عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، ورجحت أن الوفاة قد حدثت جراء كتم أنفاسها.

وبفحص المنزل تبين اختفاء مصوغاتها الذهبية، وبسؤال زوجها أكد أنه ذهب لشراء الخبز ليلًا وترك زوجته بالمنزل بمفردها، وعند عودته صباحًا فوجئ بها جثة هامدة، وأبلغ على الفور الأجهزة الأمنية.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط وحدة مباحث المركز، برئاسة المقدم محمد صبح، رئيس المباحث، والرائد محمد أبوغزالة، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام، وتمكن من فك لغز الواقعة في أقل من 24 ساعة.

حيث توصلت جهوده إلى أن وراء الجريمة ابن شقيق المجني عليها ويدعى محمود ا. م. م. ا.، بعدما استعان بـ3 آخري،ن وهم: عبدالمجيد ر. م. ع.، ومحمد ا. م. أ.، ومحمد ر. ا. ا.، جميعهم مقيمون بقرية أبو ذكري دائرة المركز.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبطهم بعد نصب عدة أكمنة لهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6707 جنح مركز منية النصر لسنة 2025، والعرض على النيابة العامة لمباشرة أعمالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.