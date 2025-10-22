1644 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية لقرية 31 بصار بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية والعلاجية المجانية، والتي أقيمت بقرية 31 بصار مركز بلقاس على مدار يومين، واستفاد منها بالكشف وتلقي العلاج بالمجان 1644 مواطنا.

وأكد المحافظ أن القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطط تسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن وخاصة القرى الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة، وقوافل العلاج المتكاملة.

من جهته أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية استمرت على مدار يومين تحت إشراف الدكتور رامز شوقي منسق القوافل العلاجية، واستفاد منها، 1644 مواطنا بالكشف والعلاج، في تخصصات مختلفة، وضمت 8 عيادات، منها 6 عيادات متنقلة، وقامت بالكشف عن، 218 باطنة، 210 أطفال، 142 جراحة، 68 أسنان، 104 رمد، 128 نساء وتنظيم أسرة، 149 جلدية، عظام 93.

كما قامت القافلة بإجراء، 132 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر 160، ومعمل الدم والطفيليات 240، وإحالة حالتين للمستشفى، وعلاج حالتين على نفقة الدولة، إلى جانب عقد 48 ندوة تثقيفية، استفاد منها 640 مترددا على القافلة.

