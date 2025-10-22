النبراوي يوجه بتحركات قانونية عاجلة في قضية مقتل مهندس بالمنوفية

وجه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لمتابعة مجريات القضية وتقديم الدعم الكامل لأسرة المهندس محمد أسامة بمحافظة المنوفية، في استجابة فورية لما تم تداوله بشأن حادث مقتله.

وأكد النبراوي أن نقابة المهندسين لن تتخلى عن أي من أعضائها، وأن دورها لا يقتصر على الجوانب المهنية لكنه يشمل الدعم الإنساني والقانوني لكل مهندس يتعرض لأي انتهاك، مشددًا على أن النقابة ستقف خلف أسرة المهندس الراحل حتى ينال الجاني جزاءه العادل.

وكلف النبراوي الشئون القانونية بالنقابة العامة، بالتنسيق مع النقابة الفرعية بالمنوفية، لمتابعة التحقيقات والاطلاع على ما تم اتخاذه من إجراءات حتى الآن، وقد توجه بالفعل اليوم فريق قانوني من النقابة العامة إلى المنوفية لمتابعة القضية ومجريات سير التحقيقات بشكل مباشر، وذلك بمشاركة المهندس أشرف فرحان رئيس النقابة الفرعية بالمنوفية، وبحضور أعضاء من مجلس نقابة المنوفية وفريق الشؤون القانونية بها.

وأشار النبراوي إلى ثقته الكاملة في نزاهة القضاء المصري وجهود النيابة العامة والشرطة في كشف ملابسات هذه الحادثة المروعة وتحقيق العدالة، مشددًا على أن النقابة ستواصل متابعة القضية حتى تحقيق العدالة الكاملة، مقدمًا خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، وداعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

