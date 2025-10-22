الأربعاء 22 أكتوبر 2025
أخبار مصر

بدء اجتماع الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء،
رئيس مجلس الوزراء، فيتو

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لعرض العديد من الملفات.

ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع عددًا من الملفات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية المهمة، إلى جانب متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مختلف القطاعات.

كما يناقش المجلس تقارير حول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية، وخطط تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن استعراض جهود ضبط الأسواق ومتابعة توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة. 

