بدء اجتماع الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لعرض العديد من الملفات.

ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع عددًا من الملفات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية المهمة، إلى جانب متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مختلف القطاعات.

كما يناقش المجلس تقارير حول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية، وخطط تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن استعراض جهود ضبط الأسواق ومتابعة توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

