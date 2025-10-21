محلية أرمنت بالأقصر تسترد 138 فدانًا من أملاك الدولة

شن العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، حملة لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، حيث تم استرداد 138 فدانًا من الأراضي، في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بتكثيف الجهود للتصدي لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة.

كما تم الانتهاء من تحديد علامات الحيز العمراني الجديد بقرية الرياينة، والذي شمل 9 عزب ونجوع، في خطوة تستهدف تنظيم وتطوير القرية وتقديم خدمات أفضل لأهاليها.

وشهد المركز كذلك تكثيف أعمال النظافة وتمهيد الطرق، حيث تم إزالة الحفر والمطبات بشارع السوق ومنطقة حسن مكي ومسجد القارط بأرمنت الحيط، إلى جانب قطع الأشجار التي تعيق حركة المرور أمام مدرسة السادات للتعليم الأساسي بمنطقة المراعزة، وذلك استجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.

