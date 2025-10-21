الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محلية أرمنت بالأقصر تسترد 138 فدانًا من أملاك الدولة

أثناء الحملة
أثناء الحملة

 شن العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، حملة لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، حيث تم استرداد 138 فدانًا من الأراضي، في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بتكثيف الجهود للتصدي لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة.

كما تم الانتهاء من تحديد علامات الحيز العمراني الجديد بقرية الرياينة، والذي شمل 9 عزب ونجوع، في خطوة تستهدف تنظيم وتطوير القرية وتقديم خدمات أفضل لأهاليها.

 

 وشهد المركز كذلك تكثيف أعمال النظافة وتمهيد الطرق، حيث تم إزالة الحفر والمطبات بشارع السوق ومنطقة حسن مكي ومسجد القارط بأرمنت الحيط، إلى جانب قطع الأشجار التي تعيق حركة المرور أمام مدرسة السادات للتعليم الأساسي بمنطقة المراعزة، وذلك استجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر التموين النظافة أرمنت الأراضى الزراعية املاك الدولة

مواد متعلقة

قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم تحت 17 عاما

إنشاء وحدة "المرأة الآمنة" بمستشفى سوهاج الجامعي لدعم ضحايا العنف

بدء التشغيل الفعلي لورشة تصنيع زيّ السلامة المهنية للعاملين بمياه الأقصر

الأكثر قراءة

رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

هيثم الحريرى يطعن على حكم تأييد قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب

مفاوضات الأحمر مع فيستون ماييلي، مصدر بالأهلي يكشف الحقيقة

عباقرة ولكن مجهولون، آبي اللحم الغفاري "صحابي نباتي"

زنزانة انفرادية وكتاب سيرة المسيح ورواية عن الظلم، كيف سيقضي ساركوزي أيامه بالسجن؟ (فيديو)

ارتفاع سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات

عبد السند يمامة: استلمت "الوفد" وديونه 120 مليون جنيه.. وأرفض بيع المقر الرئيسي

القبض على 11 سيدة في شبكة آداب "الواتساب" بالدقهلية

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

تراجع كبير يضرب أسعار الذهب وهذا العيار يهبط إلى 4950 جنيها

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"أزهر بودكاست" يوثق الدور الوطني للأزهر الشريف في الدفاع عن الوطن وحماية هويته (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، آبي اللحم الغفاري "صحابي نباتي"

هل طلب الحاجة من الحسين أو السيدة زينب كفرا؟.. رد حاسم من أستاذ فقه

المزيد
الجريدة الرسمية