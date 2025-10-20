بدء التشغيل الفعلي لورشة تصنيع زيّ السلامة المهنية للعاملين بمياه الأقصر

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر التشغيل الفعلي لورشة متخصصة في تصنيع زيّ السلامة المهنية للعاملين بها، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز معايير السلامة المهنية ورفع كفاءة بيئة العمل داخل الشركة، إضافة إلى ترشيد النفقات من خلال الاعتماد على الإنتاج الداخلي بدلًا من شراء الملابس الجاهزة.

السلامة المهنية للعاملين بشركات مياه الشرب

وتضم الورشة مجموعة متطورة من الماكينات تشمل ماكينات الخياطة والسرفلة، وآلات تركيب الأزرار والعراوي، إلى جانب مقص كهربائي كبير، ما يمكن الشركة من إنتاج زي موحد يلبي احتياجات جميع العاملين في إدارات ومحطات المياه والصرف الصحي بالمحافظة.

وأكد اللواء مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أن الورشة لا تقتصر على تصنيع الملابس فقط، بل تتضمن برامج تدريبية متكاملة للعاملين على تشغيل الماكينات الحديثة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالأقصر.

وتهدف هذه البرامج إلى تطوير مهارات العاملين في مجال الحياكة والتفصيل، بما يسهم في رفع كفاءتهم المهنية وتحسين أدائهم الوظيفي.

وأشار رئيس الشركة إلى أن المشروع يحقق عدة أهداف استراتيجية، منها تعزيز السلامة المهنية للعاملين، وتوفير زي موحد يحميهم أثناء العمل، إلى جانب ترشيد النفقات وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين، ما ينعكس إيجابيًا على الميزانية التشغيلية للشركة.

كما يمثل المشروع دعمًا ملموسًا للمجتمع المحلي، ويمثل خطوة نحو تطوير الموارد البشرية ورفع مستوى المهارات الفنية للعاملين، بما يضمن استدامة الإنتاج الداخلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يُذكر أن بدء التشغيل الفعلي لهذه الورشة يعكس التزام شركة مياه الأقصر، بقيادة اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان، بالارتقاء بمعايير العمل، وتحقيق التكامل بين الإنتاج والتدريب والتطوير المهني، ويشكل نموذجًا عمليًا للابتكار في مجال تطوير بيئة العمل ودعم السلامة المهنية.

