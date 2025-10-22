حملات مكبرة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف بالإسكندرية

واصلت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية اليوم، حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة بناء دون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين، واسترداد حق الدولة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات.

وفي هذا الإطار، شن حى شرق حملة مُكبرة لإزالة التعديات شملت استرداد 12 قطعة أرض بإجمالي مساحة تقدر بنحو 6000 متر مربع تقريبًا بشارع بطل السلام بمنطقة الرابعة الناصرية، بالإضافة إلى إزالة 9 متغيرات مكانية بعدد من المناطق شملت سكينة، أرض زان، أرض الغبيط، أرض أبو عجيلة، الحسينية، الطريق الدائري، أبيس الثانية، والطريق الزراعي.

وقام حي ثان المنتزه حملة مُكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة سملات على مساحة 120 مترًا بعزبة البرنس.

ونفذ حي غرب حملة مُكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 13 حالة تعد عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والأعمدة الخرسانية والهياكل المعدنية المخالفة بمناطق نجع العرب، الورديان، المساكن، وأم السلطان.

وواصل حي العامرية أول حملاته لإزالة التعديات شملت تنفيذ قرار إزالة بمساحتين بلغت الأولى نحو 5368 مترًا مربعًا بنجع العرجي، والثانية بمساحة 234 مترًا مربعًا بالكيلو 19 الصحراوي – مرغم بحري، حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض.

بينما قام مركز ومدينة برج العرب حملة مُكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن استرداد أكثر من 32 فدانًا من أراضي أملاك الدولة، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة ال27، وشملت الأراضي المستردة قطعًا بنطاق برج العرب القديم وقرى بهيج وعبدالباسط وبنجر السكر، حيث تم تنفيذ قرارات الإزالة واسترداد الأراضي بالكامل.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مختلف جهات الولاية، في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الميداني للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مع الإزالة الفورية في المهد لأي تعديات جديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.