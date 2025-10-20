فرنسا تنفي الاستعانة بشركة استخبارات إسرائيلية في إعادة مسروقات متحف اللوفر

نفى متحف اللوفر الفرنسي، اليوم الاثنين، تواصله مع شركة استخبارات إسرائيلية خاصة للتحقيق في عملية سرقة المجوهرات التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي في المؤسسة الفرنسية العريقة.

حقيقة طلب فرنسا مساعدة شركة استخبارات إسرائيلية للمساعدة

وأفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، بأن ممثلي المتحف أكدوا لوكالة الصحافة الفرنسية: أنهم لم يتواصلو مع شركة استخبارات إسرائيلية حول عملية سرقة متحف اللوفر.

ويأتي ذلك بعدما ذكرت شركة «CGI» الاستخباراتية الإسرائيلية الخاصة في وقت سابق، أن متحف «اللوفر» الفرنسي طلب مساعدتها في تحديد مكان القطع الأثرية التي سُرقت أمس (الأحد)، في عملية سطو جريئة في وضح النهار.

ووفقًا لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، صرح زفيكا نافيه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «CGI»، لوكالة الصحافة الفرنسية: «طلب منا (اللوفر) بشكل استثنائي الكشف عن هويات الأشخاص المتورطين في السرقة واستعادة القطع الأثرية المسروقة».

ويقول نافيه إن النجاح السابق لشركته في تحديد مكان القطع الأثرية المسروقة من متحف ألماني عام 2019 أسهم في اختيار «اللوفر» شركته لهذه المهمة.

