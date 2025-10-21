الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
وزراء الليكود يوقعون طلبا موجها للرئيس الإسرائيلي للعفو عن نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

العفو عن نتنياهو، أفادت تقارير عبرية، اليوم، أن وزراء الليكود فى حكومة الاحتلال، وقّعوا على طلب موجه إلى رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ للعفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يخضع للمحاكمة باتهامات تتعلق بالفساد.
 

وجاء طلب وزراء الليكود، في أعقاب دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعفو عن نتنياهو، خلال كلمته فى الكنيست الإسرائيلي على هامش زيارته الأخيرة إلى إسرائيل.
 

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج لصحيفة هآرتس، إن الرئيس بحث مع عائلات الأسرى إمكانية العفو عن نتنياهو في محاكمته بتهم الفساد.

وفي وقت سابق أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، أنه تم إلغاء جلسات محاكمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بسبب اجتماعات سياسية طارئة على جدول أعماله.

أسباب إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو

وبحسب الإذاعة، جاء القرار نتيجة الانشغال بملفات حساسة تتعلق بالوضع الأمني والسياسي، وسط تصاعد التوترات الميدانية والتطورات المتسارعة في ملف غزة والعلاقات الإقليمية.

مقربون من نتنياهو: مستشار الأمن القومي سرب معلومات ضد رئيس الوزراء

