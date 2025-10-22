الأربعاء 22 أكتوبر 2025
إزالة 20 فدان استزراع سمكي مخالف على أرض زراعية جنوب بورسعيد

جانب من حملة إزالة
جانب من حملة إزالة التعديات جنوب بورسعيد، فيتو

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب ببورسعيد برئاسة أحمد زغلف رئيس الحى، وبمشاركة قوات الأمن ومديرية الزراعة، حملة مكبرة ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات والمخالفات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بحي الجنوب، وذلك في إطار توجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.

إزالة 20 فدان استزراع سمكي مخالف

وأسفرت الجهود عن إزالة مساحة عشرون فدان استزراع سمكي مخالف على أرض زراعية بقرية الفتح شباب الخريجين جنوب بورسعيد، فضلٱ عن إزالة مزرعة سمكية أخرى على مساحة 22.5 فدان مقامة بالمخالفة على أرض زراعية فى قرية الفتح.

وأكدت الجهات المختصة أن الحملات مستمرة بشكل يومي، تنفيذًا لتعليمات محافظ بورسعيد، لإزالة كافة أشكال التعديات في المهد، مشيرة إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والزراعية لضمان سرعة تنفيذ قرارات الإزالة وعدم عودة التعديات مرة أخرى.

 

