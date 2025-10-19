الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الجامعة البريطانية يدعو لتخصيص نائب للذكاء الاصطناعي بكل جامعة

جلسة مستقبل الذكاء
جلسة مستقبل الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي
قال الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إن التدريس في الجامعات المصرية جيد للغاية بالنسبة للجامعات البريطانية، مشيرًا إلى أنهم يتميزون بالسرعة في مواكبة التطورات العالمية.

ولفت خلال جلسة الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم العالي ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر جامعة القاهرة الدولي الأول عن الذكاء الاصطناعي، إلى أن الجامعات البريطانية انقسمت حول استخدامات الذكاء الاصطناعي، فالبعض لجأ لمنع الطلاب من استخدام أدواته في المساعدة في الدراسة والتعليم، لكنهم كانوا يستطيعون تجاوز الحواجز التي وضعوها لتطوير مهاراتهم التكنولوجية.

وأوضح رئيس الجامعة البريطانية أنهم بعد ذلك سمحوا باستخدام الطلاب لأدوات الذكاء الاصطناعي في الدراسة والتعليم وتطوير مهارات التفكير والتحليل.

ودعا إلى تخصيص نائب رئيس جامعة للذكاء الاصطناعي لأن الذكاء الاصطناع  يدخل في التعليم والبحث العلمي والميزانية، مشيرًا إلى أنه منذ نحو 15 عاما كان هناك حديث عن تدويل الجامعات وخصصت الجامعات البريطانية نائب رئيس للتدويل.

وأضاف أن استخدامات الذكاء الاصطناعي في الجامعات لا تقتصر على التعليم والتدريس والبحث العلمي فحسب، ولكن يمكن استخدامه لإدارة الموارد المالية وتحقيق الاستدامة.

الجريدة الرسمية