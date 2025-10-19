رئيس الجامعة البريطانية يدعو لتخصيص نائب للذكاء الاصطناعي بكل جامعة

قال الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إن التدريس في الجامعات المصرية جيد للغاية بالنسبة للجامعات البريطانية، مشيرًا إلى أنهم يتميزون بالسرعة في مواكبة التطورات العالمية.

ولفت خلال جلسة الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم العالي ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر جامعة القاهرة الدولي الأول عن الذكاء الاصطناعي، إلى أن الجامعات البريطانية انقسمت حول استخدامات الذكاء الاصطناعي، فالبعض لجأ لمنع الطلاب من استخدام أدواته في المساعدة في الدراسة والتعليم، لكنهم كانوا يستطيعون تجاوز الحواجز التي وضعوها لتطوير مهاراتهم التكنولوجية.

وأوضح رئيس الجامعة البريطانية أنهم بعد ذلك سمحوا باستخدام الطلاب لأدوات الذكاء الاصطناعي في الدراسة والتعليم وتطوير مهارات التفكير والتحليل.

ودعا إلى تخصيص نائب رئيس جامعة للذكاء الاصطناعي لأن الذكاء الاصطناع يدخل في التعليم والبحث العلمي والميزانية، مشيرًا إلى أنه منذ نحو 15 عاما كان هناك حديث عن تدويل الجامعات وخصصت الجامعات البريطانية نائب رئيس للتدويل.

وأضاف أن استخدامات الذكاء الاصطناعي في الجامعات لا تقتصر على التعليم والتدريس والبحث العلمي فحسب، ولكن يمكن استخدامه لإدارة الموارد المالية وتحقيق الاستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.